Smart Poultry & Pig World 2026 стартира в София: Бизнесът и експертите търсят решения за бъдещето бъдещето на сектора

Птицевъди, свиневъди, експерти и технологични компании се събират в София за два дни, посветени на развитието и бъдещето на животновъдството

Smart Poultry & Pig World 2026 стартира днес в Интер Експо Център – София, където в продължение на два дни представители на птицевъдството и свиневъдството от България и чужбина обсъждат развитието на съвременното животновъдство.

На официалното откриване присъстваха зам.-министърът на земеделието и храните професор д-р Иван Палигоров, зам.-председателят на Комисията по земеделие в НС Тодор Джиков, председателят на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ) Венцеслав Славов, председателят на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов, председателят на Асоциацията на свиневъдите Лефтер Лефтеров и председателят на БСК Добри Митев.

„Приветствам всички вас и вашите професионални организации от името на ръководството на Министерството на земеделието и храните и от името на министър Пламен Абровски. През годините Съюза на птицевъдите, Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ), Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ) са се утвърдили като наши уважавани партньори. Вие сте важен коректив както със своята експертиза, така и със своята активност и може да допринесете за развитието на бълграското птицевъдство и свиневъдство,“ заяви професор д-р Иван Палигоров.

Той подчерта, че провеждането на форумът е важна стъпка към по-голяма прозрачност и открит диалог по ключовите въпроси, свързани с развитието на птицевъдството и свиневъдството – два от основните подсектори на животновъдството. Той припомни, че още от 2012 г. Министерството на земеделието и храните подпомага двата сектора чрез прилагането на схема за държавна помощ.

По думите му през 2025 г. на птицевъдите са изплатени над 32 млн. лева по линия на държавното подпомагане, докато за 2026 г. е предвиден бюджет в размер на над 21 млн. евро. При свиневъдството изплатената подкрепа през миналата година е била 41 млн. лева, а одобреният бюджет за 2026 г. също надхвърля 21 млн. евро.

„За втора поредна година, ние свиневъдите участваме на този форум-място, което събира професионалисти и на двата сектора-и на свиневъди, и на птицевъди. Тази година затваряме една много трудна година за нас- 2026г. след поредица от геополитически катаклизми и кризи. Показваме, че свиневъдството в България е един устойчив сектор, който успява за поредна година да пребъде.

Следващата година ще бъде един ветропоказател за това дали свиневъдството ще успее напълно да излезе от кризата и цифрите ще покажат колко угоени прасета ще излязат от българските ферми и колко български прасета ще бъдат преработени в българските преработвателни предприятия. Цените на свинското тази година са на исторически ниски цени, зърното започна да расте нагоре. Икономическият растеж се забавя, фонд работна заплата расте. Свиневъдството трябва да се справи с всички тези проблеми. Но когато има такива форуми, които събират професионалисти на едно място, ние вярваме, че тази поредна криза ще бъде с един положителен изход за нас,“ сподели председателят на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ) Венцеслав Славов.

Председателят на Асоциацията на свиневъдите в България Лефтер Лефтеров подчерта значението на темите, включени във форума, за развитието не само на свиневъдството, но и на животновъдния сектор като цяло. По думите му браншът е изправен пред все повече нови изисквания и регулаторни промени, които поставят допълнителни предизвикателства пред бизнеса. Сред основните цели на събитието е да се създаде връзка между развитието на новите технологии и реалните нужди на животновъдите, посочи Лефтеров.

Заместник-председателят на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите Тодор Джиков от парламентарната група „Прогресивна България“ определи пазарната ситуация като неблагоприятна за производителите на свинско и птиче месо, както и на живи животни в Европейския съюз. Той подчерта, че устойчивото развитие на двата сектора е от значение за страната, тъй като продоволствената сигурност е пряко свързана с националната сигурност.

По думите му птицевъдството и свиневъдството функционират в изключително сложна среда, белязана от високите производствени разходи, нестабилността на пазарите, силната конкуренция, разпространението на заболявания по животните и нарастващите регулаторни изисквания. Джиков заяви, че законодателната власт трябва да бъде активен партньор както на производителите, така и на научната общност. „Целта ни трябва да бъде ясна – европейско животновъдство“, подчерта той.

Председателят на Съюза на птицевъдите в България Ивайло Гълъбов подчерта, че програмата на форума е съобразена с актуалните потребности и предизвикателства пред бизнеса. Той посочи още, че в изложението, което съпътства събитието, участват компании и представители от 12 държави.

Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев посочи, че пред бизнеса стоят множество предизвикателства, които не са свързани единствено с военните конфликти, а са част от по-мащабните глобални промени, през които преминава светът. По думите му кризисни ситуации ще възникват и занапред, но когато бизнесът, науката и държавните институции работят в една посока и са добре подготвени, ще могат да намират най-адекватните решения и да реагират по-успешно на новите предизвикателства.

Форумът обединява Smart Poultry World и Smart Pig World поставя акцент върху технологиите, дигитализацията, автоматизацията и устойчивото производство. Събитието събира на едно място фермери, експерти и компании, представящи решения за модернизацията на животновъдните стопанства.

Тазгодишното издание идва в знаков момент за българското птицевъдство. Съюзът на птицевъдите в България отбелязва 35 години от създаването си, като юбилеят е част от по-широкия фокус върху развитието на сектора и неговото технологично бъдеще. Сред предизвикателствата пред птицевъдите са автоматизацията на производството, недостигът на кадри и адаптирането към новите европейски изисквания за киберсигурност.

Дигитализацията променя управлението на фермите

Един от основните акценти на Smart Poultry & Pig World 2026 е въвеждането на дигитални технологии и интелигентни системи в животновъдството. Събирането и анализирането на данни дават възможност за по-прецизно управление на производството, оптимизиране на ресурсите и вземане на решения на база реални показатели. Наред с хардуерните решения все по-голямо значение придобива и софтуерът, който свързва различните процеси във фермата. Изкуственият интелект, роботизацията и автоматизацията също заемат все по-важно място в развитието на сектора.

Свиневъдството също ускорява технологичната трансформация

Особено внимание във форума е отделено на българското свиневъдство и възможностите за повишаване на неговата ефективност и конкурентоспособност. Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ), която подкрепя форума, представлява свинекомплекси, отглеждащи над 70% от свинете в страната. Сред приоритетите на организацията са внедряването на съвременни технологии, научно обоснованите подходи и повишаването на ефективността на производството. Дигитализацията, управлението и анализът на данни, качеството на храните и хуманното отношение към животните са сред направленията, които се разглеждат в контекста на бъдещето на сектора.

От здравето и храненето до биосигурността

Програмата на форума обхваща и редица практически въпроси, свързани с ежедневната работа на животновъдните стопанства. Сред темите са здравето и храненето на животните, микотоксините, биосигурността, контролът на микроклимата, вентилацията и дезинфекцията на водата. Хуманното отношение към животните също е сред важните направления, като технологиите могат да подпомогнат производителите при контрола и управлението на условията във фермите.

Устойчивост и киберсигурност

Наред с производствената ефективност все по-важен става и въпросът за устойчивостта на животновъдството. Форумът поставя акцент върху по-ефективното използване на ресурсите, управлението на отпадъците и ограничаването на въздействието върху околната среда. Дигиталната трансформация поставя и нови изисквания пред бизнеса. Киберсигурността и европейските изисквания, включително тези по NIS2, са сред темите, които засягат все по-пряко модерните животновъдни предприятия.

Технологии, бизнес и фермери на едно място

Smart Poultry & Pig World 2026 съчетава конференционна програма и изложение, което дава възможност на посетителите да се запознаят с нови технологии, оборудване и решения за птицевъдството и свиневъдството. В рамките на форума ще бъдат връчени и Smart World Awards 2026, които отличават компании и иноватори в категории, свързани със здравето и храненето на животните, интелигентните технологии, устойчивостта и иновациите.

Двудневният форум ще продължи да поставя въпроса как секторът може да отговори на нарастващите изисквания към ефективността, устойчивостта и качеството, като едновременно с това използва възможностите на новите технологии.