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Министър Абровски: Ще създадем координационно звено за бъдещата ОСП след 2027 г.

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Роди Ушева
Роди Ушева
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В Министерството на земеделието и храните ще бъде създадено координационно звено с участието на експерти и представители на земеделския бранш.

То ще работи в постоянна координация по стратегическите теми, свързани с бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г., както и по подготовката на Националния план за възстановяване на природата. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на работна среща с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). В дискусията участие взеха и заместник-министрите Янислав Янчев и Красимир Чакъров. Основен акцент в разговора бяха конкретните мерки и дългосрочните политики за стабилизиране и развитие на сектор „Зърнопроизводство“, както и създаването на устойчив механизъм за съвместна работа между администрацията и бранша.

Министър Абровски обяви стартирането на ключови законодателни инициативи и очертаването на работна рамка за функционирането им. По думите му екипът на МЗХ има политическа воля за промени в законодателството, уреждащо поземлените отношения, Закона за браншовите организации и Закона за кооперативите. „Имаме воля за реформа, но браншът трябва да представи своите предложения. След като ги обсъдим заедно, ще започнем разписване на конкретните законови текстове“, посочи министър Абровски.

Предмет на дискусия бе и намаляването на административната тежест за сектора, като земеделският министър информира, че визията на правителството е насочена към последователно облекчаване на режимите и създаване на по-предвидима и благоприятна среда за развитие на земеделските стопанства.

Източник: Министерство на земеделието и храните

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Автор: Роди Ушева
Роди Ушева е завършила бакалавърска степен по връзки с обществеността в Нов български университет, а професионалният ѝ път започва в Германия, където завършва училище със специалност хотелиерство и ресторантьорство. Още тогава натрупва опит в организирането на събития и комуникацията с клиенти, което засилва интереса ѝ към ефективната комуникация и работата с хора. Интересът ѝ към темите за храните, регулациите и здравословния начин на живот се развива по време на работата ѝ в Lidl България, където е част от отдела по качество. Любопитството ѝ към дигиталния маркетинг, PR-а и съвременните комуникации я отвежда до AB Communication, където съчетава своята креативност, комуникационни умения и страст към разказването на истории. Израснала между българската и германската култура, Роди съчетава дисциплина, адаптивност и внимание към детайла с креативност, любознателност и приключенски дух.

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