СОФ Кънект пуска нова система за обработка на багажите на Терминал 2 за 15 млн. евро

Новата система е ключов етап от модернизацията и технологичното развитие на летището

СОФ Кънект, операторът на летище „Васил Левски“ – София, въведе в експлоатация нова високотехнологична система за обработка на регистрирания багаж на Терминал 2. Инвестицията на СОФ Кънект в проекта възлиза на 15 млн. евро. Хесус Кабайеро – главен изпълнителен директор на СОФ Кънект, Георги Илиев – кмет на Район „Слатина“, Анелия Маринова – главeн директор ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Н. Пр. Мари Дюмулен – посланик на Фрнация в България, представители на институции, бизнеса и авиационната индустрия участваха в официалното откриване на новата система.

„Системата за обработка на багажа е изключително важна за цялостното функциониране на едно летище. С тази инвестиция правим ключова крачка към по-бързи, по-надеждни и по-ефективни операции, като същевременно гарантираме най-високите стандарти за сигурност. Новата система е проектирана не само за днешните потребности, но и за бъдещето на летище „Васил Левски“ – София и осигуряването на капацитета от 20 милиона пътници годишно.“ каза Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект.

Новата система е ключов етап от модернизацията и технологичното развитие на летището. Реализирана с най-съвременни технологии на френската и амариканската компании Alstef Group и Leidos, тя увеличава капацитета за обработка на регистриран багаж осемкратно – от 400 на 3200 багажа на час.

По-висок капацитет и надеждност

Новата BHS разполага с 52 гишета за регистрация, шест карусела – един дълъг, четири малки и една паралелна линия – както и специална линия за извънгабаритен багаж. За разлика от досегашната система, която разчиташе на една остаряла машина, новото решение разполага с четири високопроизводителни машини с общо тегло около 7 тона.

Системата е проектирана за висока производителност, непрекъсваемост и ефективност на операциите. Новата инфраструктура позволява както стандартно чекиране, така и self-bag drop при предварително чекиране, както и асистирано обслужване от служители на авиокомпаниите. Сигурността е основен елемент от новата система. Тя включва три системи за откриване на експлозиви (EDS) на Leidos, с тройно резервиране. Всяка система може да обработва до 1200 багажа на час. В допълнение са внедрени нови Dual View X-ray системи за вторичен скрининг, които осигуряват допълнителни възможности за откриване и идентифициране на потенциални заплахи.

Най-високи стандарти за сигурност

Багажът преминава през четири нива на сигурност, като тройното резервиране на критичните системи гарантира висока степен на надеждност и устойчивост на операциите. Leidos е глобална технологична компания, част от Fortune 500, с дългогодишен опит в областта на авиационната сигурност и технологиите за откриване на заплахи. Компанията разработва и внедрява системи за проверка на пътници, регистриран багаж и въздушни товари. За проекта на летище „Васил Левски“ – София Leidos осигурява технологиите за сигурност на регистрирания багаж, включително EDS системите и решенията за вторичен рентгенов скрининг. Компанията има значителен международен опит в тази област и посочва близо 2000 внедрени системи за inline проверка на багажа в световен мащаб.

Технологично решение за бъдещето

Alstef Group е международна технологична компания, специализирана в проектирането, интеграцията и поддръжката на автоматизирани системи за обработка на багаж на летища. С над 60 години опит компанията реализира летищни решения в десетки държави по света. В проекта на летище „Васил Левски“ – София Alstef Group е основният изпълнител на новата система за обработка на багажа и отговаря за доставката, инсталацията, интеграцията и поддръжката на системата. Системата включва изцяло нова оперативна IT мрежа и киберсигурност, както и усъвършенствани възможности за мониторинг на производителността и поддръжката. За повишаване на енергийната ефективност са внедрени IE4 високоефективни електродвигатели и енергоспестяваща концепция на конвейерните системи.

Незабавен ефект за пътниците и авиационните партньори

Въвеждането на новата система ще има непосредствен положителен ефект върху работата на авиокомпаниите и наземните оператори, като осигури по-висока производителност, по-добър контрол и по-надеждна обработка на багажа. За пътниците това означава по-бърз, по-сигурен и по-безпроблемен процес на обработка на регистрирания багаж. Част от трансформацията на летище „Васил Левски“ – София Инвестицията в новата система за обработка на багажа е част от дългосрочната стратегия на СОФ Кънект за превръщането на летище „Васил Левски“ – София в модерен регионален авиационен хъб. Новата система създава технологична основа за бъдещото развитие на летището и е съобразена с увеличаването на пътническия трафик, изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2.