НСИ: Двуцифрен спад в доставките на повечето енергийни продукти през април

Единствено автомобилният бензин бележи месечен ръст в потреблението, докато рафинериите се завръщат към нормалния си ритъм след миналогодишните ремонти

Производството и доставките на енергийни продукти в България през април 2026 г. претърпяват сериозни динамични промени спрямо предходния месец, се казва в анализ на Националния статистически институт (НСИ). Докато дизеловото гориво бележи лек ръст в производството от 2.5%, най-осезаем срив се наблюдава при твърдите горива, чийто добив е намалял с близо 35%. На пазара на доставки единствено автомобилният бензин регистрира повишение от 14.9%, докато потреблението на всички останали енергийни ресурси свива нивата си спрямо март.

Производство: Стабилност при нефтопродуктите и срив при въглищата

Данните за месечния баланс на статистиката показват разнопосочни тенденции при основните енергийни източници. През април 2026 г. спрямо март същата година се отчита увеличение при производството на дизелово гориво с 2.5% до 246 хил. тона, както и лек ръст при електрическата енергия с 1.0% до обем от 3 761 ГВтч.

В същото време е регистриран сериозен спад при твърдите горива, чието производство намалява с 34.9% до 624 хил. тона. Спад се наблюдава и при автомобилния бензин, който бележи понижение от 3.0% до 128 хил. тона. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение през разглеждания период.

На годишна база (април 2026 г. спрямо април 2025 г.) се забелязва значително нарастване на производството на нефтопродукти. Тази аномалия е очаквана, тъй като през април 2025 г. бяха проведени планови ремонти на производствени мощности, а в момента рафинериите работят при обичайните си капацитети. Производството на ток скача с 14.0% спрямо същия месец на миналата година, докато това на твърди горива се свива с 34.2%. Производството на природен газ запазва нивата си.

Доставки: Бензинът в подем, сериозен спад при останалите ресурси

При пазарните доставки, които отразяват реалното потребление в страната, автомобилният бензин е единственият продукт с положителен тренд спрямо предходния месeц. Неговите доставки нарастват с 14.9% и достигат 54 хил. тона.

Всички останали енергийни продукти обаче отчитат двуцифрен спад в доставките спрямо март 2026 година. Най-голямо е свиването при твърдите горива, които намаляват с 33.4% до 682 хил. тона. Следват доставките на дизелово гориво със спад от 30.7% до 167 хил. тона и на природен газ, които намаляват с 21.1% до 247 млн. куб. метра. Доставките на електрическа енергия се свиват с 15.6% до 2 766 ГВтч, а тези на пропан-бутанови смеси бележат спад от 15.2% до 28 хил. тона.

В сравнение с април 2025 г. обаче ситуацията изглежда по-различно. Доставките на дизелово гориво бележат огромен годишен скок от 47.8%. По-високи нива на доставките отчитат още природният газ с ръст от 12.8% и електрическата енергия с повишение от 3.1%. На другия полюс спрямо същия месец на миналата година са доставките на твърди горива, които намаляват с 31.3%, пропан-бутановите смеси със спад от 20.0%, както и автомобилният бензин, който бележи леко понижение от 3.6%.