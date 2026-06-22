Кампания 2026 приключи с подадени 61 326 заявления за подпомагане

Земеделските стопани имаха възможност да подават заявления за подпомагане по директните плащания, както и да редактират вече подадените такива, в срок до 19 юни 2026 г. без санкция за просрочие

Общо 61 326 заявления за подпомагане са подадени по интервенциите за директни плащания за Кампания 2026. Земеделските стопани са декларирали 1 126 394 парцела с обща площ от 3 850 697 ха. По основната интервенция – Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ), участие са заявили 42 400 стопани, които са декларирали 1 097 698 парцела с обща площ от 3 839 015 ха.

По интервенциите за животни 8 264 кандидати са подали заявления с 325 802 броя едър рогат добитък и 6 976 заявления, в които е заявено подпомагане за 805 774 броя дребен рогат добитък.И през Кампания 2026 се отчита повишаващ се интерес към интервенциите, насочени към опазване на климата, околната среда и хуманно отношение към животните (екосхемите). Най-голям ръст в заявените площи има по Екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура – (Еко-БРЕИ). По нея са завили подпомагане 5 879 кандидати за 33 741 ха. В рамките на предходната кампания бяха заявени – 20 211 ха от 3 529 стопани.

Възходяща тенденция се наблюдава и при Екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи – (Еко-ПЗП), по която са подадени 3 977 заявления за 240 985 ха. Увеличава се и интересът към подпомагането на младите земеделски стопани. По интервенцията са подадени 2 249 заявления, като декларираните площи възлизат на 151 388 ха.

Повишение се отчита и при интервенцията за малките земеделски стопани. През Кампания 2026 са подадени 7 950 заявления спрямо 7 015 през предходната година. Припомняме, че земеделските стопани имаха възможност да подават заявления за подпомагане по директните плащания, както и да редактират вече подадените такива, в срок до 19 юни 2026 г. без санкция за просрочие.