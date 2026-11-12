МС преструктурира ДФЗ и съкращава 120 щатни бройки

Министерският съвет (МС) прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ)

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“. Проектът предвижда организационно преструктуриране на администрацията с цел повишаване на ефективността при изпълнение на законово възложените функции на фонда, подобряване на координацията между централното управление и териториалните звена, оптимизиране на административните процеси, укрепване на контролната дейност и уеднаквяване на административната практика.

С проекта се предлага създаване на Главна дирекция „Заявяване, оторизация и проследяване“ и Главна дирекция „Експертен контрол на изпълнението и проверки“, както и преструктуриране на отделни административни звена с цел по-ефективно управление на основните административни и контролни процеси. Предвидено е обединяване на дейностите по държавните помощи, кредитните схеми и компенсациите в рамките на една административна структура за по-добра координация и оптимизиране на работните процеси.

Като част от организационното преструктуриране се предвижда оптимизиране на числеността на персонала на Държавен фонд „Земеделие“ от 1 693 на 1 573 щатни бройки, или намаление със 120 щатни бройки. Намаляването на числеността е резултат от преструктурирането на административните звена, преразпределението на функциите и възможността за по-ефективно използване на човешкия ресурс. Същото не засяга законово възложените функции и правомощия на фонда, а е насочено към ефективно използване на административния ресурс и оптимизиране на разходите за персонал.