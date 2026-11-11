Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Говедовъдите извън кризисната интервенция ще получат de minimis

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Говедовъдите, които не попадат в обхвата на стартиралата на 10.11.2026 г. интервенция II.И.3 „Плащания за земеделски стопани при кризи“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г., ще бъдат подпомогнати с държавна помощ de minimis.

Във връзка с проведените през последните няколко дни срещи с представители на сектор „Говедовъдство“ следва да се изясни, че ставките, които ще бъдат разпределени между тях, ще бъдат същите като тези, които ще бъдат определени по кризисната интервенция след приключването на приема по нея на 23.11.2026 г.

Според индикативните изчисления се очаква ставката по кризисната интервенция да бъде около 80 евро на животно.

Това означава, че млечните крави и биволите, които не попадат в обхвата на кризисната интервенция, ще получат по помощта de minimis около 80 евро на животно.

Месодайните говеда, които не попадат в обхвата на кризисната интервенция, ще получат по помощта de minimis 30 евро на животно.

Тази държавна помощ de minimis ще бъде разпределена между земеделските производители през януари 2027 г.

По време на среща в Министерството на земеделието и храните с представители на Браншовата камара на месодайното животновъдство бяха дискутирани и други актуални теми за сектора.

Обсъдени бяха и възможностите, предложени от бранша, за разпределяне на евентуален остатък от средствата след изплащането на обвързаната подкрепа за млечни говеда през декември между фермерите в месодайното направление на говедовъдството.

Представителите на камарата повдигнаха въпроса и за промени в технологичните карти. Те откроиха и желанието си да бъде решен проблемът с виртуалните животни.

„Започваме диалог, чрез който да надграждаме условията за месодайните животновъди и по този начин да им осигурим възможности за по-устойчиво и продуктивно развитие“, отбеляза по време на срещата министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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