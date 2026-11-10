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МЗХ залага на напояването и дигитализацията през 2027 г.

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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През 2027 г. основните приоритети в дейността на Министерството на земеделието и храните ще бъдат напояването, повишаване на конкурентоспособността на сектора и устойчивостта на стопанствата спрямо климатичните предизвикателства

Държавата ще инвестира средства от националния бюджет в цялостната дигитализация на хидромелиоративната мрежа. Целта е да се изгради единна дигитална основа за управление и контрол на инфраструктурата, която да осигури по-добра проследимост на състоянието на съоръженията, по-ефективно управление на водните ресурси и планиране на необходимите ремонти и инвестиции. Това ще създаде условия за по-ефективно използване на наличната инфраструктура и за подобряване на достъпа до вода за земеделските производители.

Друг важен приоритет е свързан с повишаване на устойчивостта на стопанствата спрямо климатичните постоянни рискове и превантивни дейности, свързани с неблагоприятните природни явления.

Важна част от усилията на ведомството ще бъде и устойчивото управление на горските ресурси, като са предвидени средства за реализиране на национална горска инвентаризация, с цел възстановяване на горите и подобряване на горското стопанство.

Отчитаме дългогодишните предизвикателства, пред които е изправен секторът, както и проблемите, които са натрупани във времето и изискват последователни решения и дългосрочен подход. Затова основна задача пред нас остава създаването на по-предвидима среда за земеделските производители чрез активен диалог с браншовите организации.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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