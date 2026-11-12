БАБХ спря 4,6 тона пипер от Албания заради пестициди

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пипер от Албания с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Пратката с общо количество 4 608 кг. Връчено е разпореждане за насочване за унищожаване.

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива. Несъответствието е констатирано в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предназначени за българския пазар.

Проверките на Агенцията продължават с цел недопускане до пазара на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ – 0700 12 299 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията.