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БАБХ спря 4,6 тона пипер от Албания заради пестициди

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пипер от Албания с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Пратката с общо количество 4 608 кг. Връчено е разпореждане за насочване за унищожаване.

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива. Несъответствието е констатирано в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предназначени за българския пазар.

Проверките на Агенцията продължават с цел недопускане до пазара на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ – 0700 12 299 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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