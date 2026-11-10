Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Стартира приемът по кризисната мярка с бюджет от близо 63 млн. евро

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Приемът е насочен към активни земеделски стопани в секторите „Растениевъдство“, „Животновъдство“ и „Пчеларство“, претърпели загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, катастрофични събития, болести по растенията и вредители или мерки за контрол и ликвидиране на болести по животните

От днес, 10 ноември 2026 г., земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по интервенцията II.И.3 „Плащания за земеделски стопани при кризи“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. Със заповед на ръководителя на Управляващия орган на Стратегическия план, приемът ще продължи до 23 ноември 2026 г. включително. Бюджетът по интервенцията е в размер на близо 63 млн. евро.

Приемът е насочен към активни земеделски стопани в секторите „Растениевъдство“, „Животновъдство“ и „Пчеларство“, претърпели загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, катастрофични събития, болести по растенията и вредители или мерки за контрол и ликвидиране на болести по животните. Условие за подпомагане е намалението на средногодишната продукция да е най-малко 30%.

Интервенцията обхваща събития, настъпили през 2025 и 2026 г. и признати до 1 септември 2026 г. За установяване на засегнатите площи, животни и пчелни семейства Държавен фонд „Земеделие“ ще използва наличната информация от съществуващите база данни и регистри на компетентните институции. Целта е да се ограничи административната тежест за стопаните.

Кандидатстването се извършва изцяло електронно, чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) с квалифициран електронен подпис.

Пълният пакет документи е публикуван на официалната интернет страница на Стратегическия план – sp2023.bg, както и в СЕУ.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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