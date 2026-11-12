Две огнища на шарка по овцете и козите в областите Кърджали и Добрич

Заболяването е установено след своевременно подадени сигнали от собствениците на двата обекта при поява на клинични признаци, като стопаните са оказали пълно съдействие на ветеринарните власти

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира две огнища на шарка по овцете и козите – вторично възникнало огнище в животновъден обект в с. Поточница, област Кърджали, и първично възникнало огнище в с. Безмер, област Добрич, в които се отглеждат съответно 197 и 6 овце. Заболяването е установено след своевременно подадени сигнали от собствениците на двата обекта при поява на клинични признаци, като стопаните са оказали пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището в с. Поточница, в която влизат селата Красино, Морянци, Поточарка, Поточница, Стари чал и Студен кладенец от община Крумовград, област Кърджали; и селата Бял кладенец, Голобрадово, Пчелари, Рабово и Светослав от община Стамболово, област Хасково.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището в с. Безмер, в която влизат гр. Тервел и селата Безмер, Божан, Гуслар и Мали извор от община Тервел, област Добрич.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището в с. Поточница, в която влизат гр. Крумовград и селата Багрилци, Бараци, Бойник, Бряговец, Вранско, Горна кула, Гулийка, Джанка, Доборско, Долна кула, Едрино, Звънарка, Златолист, Каменка, Качулка, Ковил, Кожухарци, Котлари, Луличка, Овчари, Орех, Орешари, Падало, Пелин, Перуника, Полковник Желязово, Рогач, Сбор, Сладкодум, Сливарка, Странджево, Хисар и Чал от община Крумовград, област Кърджали; селата Бащино, Бяла поляна, Висока поляна, Гняздово, Добриново, Долище, Жинзифово, Звезделина, Звиница, Зорница, Калоянци, Кокиче, Конево, Крин, Лисиците, Майсторово, Миладиново, Мост, Мургово, Мъдрец, Орешница, Перперек, Рудина, Сватбаре, Сестринско, Скалище, Соколско, Страхил войвода, Татково, Черешица, Черньовци, Чифлик и Широко поле от община Кърджали, област Кърджали; селата Биволяне, Врело, Гургулица, Девинци, Джелепско, Друмче, Карамфил, Кос, Лале, Момина сълза, Нановица, Неофит Бозвелиево, Плешинци, Постник, Равен, Синделци, Татул, Чайка, Чобанка и Чомаково от община Момчилград, област Кърджали; селата Белополци, Бубино, Попско и Черничино от община Ивайловград, област Кърджали; гр. Маджарово и селата Габерово, Голяма долина, Горни Главанак, Горно поле, Долни Главанак, Долно Съдиево, Златоустово, Малко Брягово, Малко Попово, Румелия, Ръженово, Селска поляна и Тополово от община Маджарово, област Хасково; селата Балкан, Воденци, Войводенец, Гледка, Голям извор, Долно Ботево, Долно Черковище, Долно поле, Зимовина, Кладенец, Кралево, Лясковец, Маджари, Малък извор, Поповец, Пътниково, Силен, Стамболово, Тънково и Царева поляна от община Стамболово, област Хасково.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището в с. Безмер, в която влизат селата Алцек, Воднянци, Гешаново, Дряновец, Енево, Житница, Карапелит, Крагулево, Подслон, Пчелник, Тянево, Фелдфебел Денково и Хитово от община Добрич селска, област Добрич; селата Ефрейтор Бакалово и Зимница от община Крушари, област Добрич; селата Ангеларий, Балик, Бонево, Брестница, Войниково, Главанци, Градница, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Кладенци, Коларци, Кочмар, Нова Камена, Оногур, Орляк, Полковник Савово, Попгруево, Професор Златарски, Сърнец и Честименско от община Тервел, област Добрич; гр. Алфатар и селата Алеково, Бистра, Васил Левски, Кутловица, Цар Асен и Чуковец от община Алфатар, област Силистра; селата Върбино, Козяк, Колобър, Межден, Полковник Таслаково и Черковна от община Дулово, област Силистра; и селата Войново, Господиново, Давидово, Каменци, Полковник Чолаково, Попрусаново, Посев, Светослав, Средище и Стрелково от община Кайнарджа, област Силистра.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнищата. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията – 0 700 122 99.