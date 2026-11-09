Въглеродно земеделие
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МЗХ кани фермери на Коледния базар пред НДК

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Заявленията ще се приемат до 13 ноември 2026 г., включително

Той ще се състои от 20 ноември до 27 декември 2026 г. в пространството около втората каскада на фонтаните пред НДК. И тази година Министерството осигурява оборудвани коледни къщички, в които производителите ще могат да представят и предлагат своята продукция на посетителите на фестивала.

Целта на инициативата е да се популяризират българските земеделски продукти и да се насърчи директният контакт между производители и потребители.

За да се осигури участие на повече производители от различни региони на страната, местата ще се разпределят на ротационен принцип. Всеки одобрен участник ще може да се включи за период от 7 последователни календарни дни.

Кандидатите могат да посочат предпочитан период и резервни дати. Подборът ще бъде извършен по предварително определени критерии, като приоритет ще имат производители, които не са участвали в предходни издания на базара. Заявление за участие могат да подават земеделски производители, бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и от приоритетните сектори по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023–2027 г.

Желаещите трябва да попълнят заявление по образец, в което да посочат информация за стопанството си, подпомогнатия проект, продукцията, която ще представят, и предпочитаните дати за участие.

Заявленията ще се приемат до 13 ноември 2026 г., включително.

Повече подробности за участие можете да откриете тук.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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