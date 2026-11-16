Намаляват се разходите на животновъдите за млечните проби

Промяната изцяло съответства на европейското законодателство

Изследванията за целите на самоконтрола по отношение на показателите масленост и точка на замръзване отпадат за всички видове сурово мляко. Промяната изцяло съответства на европейското законодателство и е част от подготвяните изменения в Наредба № 5 от 2023 г., насочени към облекчаване на животновъдите и намаляване на разходите им за самоконтрол.

Това беше решено по време на заседание на работната група за изменение и допълнение на наредбата, председателствана от заместник-министъра на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков. Той подчерта, че е важно да бъде постигнат баланс между ефективния контрол и разходите за неговото осъществяване.

„Амбицията ни е до края на годината да имаме готов проект на наредбата, който да бъде публикуван за обществено обсъждане“, каза още проф. Неделков.

В рамките на дискусията бяха разгледани изискванията към показателите, които се изследват при пробовземането на сурово мляко. Акцент беше поставен върху необходимостта нормативната уредба да бъде приведена в съответствие с европейските регламенти. Към предвидения инструментален метод за лабораторно изследване ще бъде добавен и класическият референтен метод, което ще разшири възможностите на лабораториите.

Участниците в работната група обсъдиха и конкретни мерки за оптимизиране на процеса по пробовземане. Предвижда се развъдните асоциации също да бъдат включени като пробовземачи, както и да се въведе електронно уведомяване при заявяване на пробовземане. Проучват се и възможностите за осигуряване на нова лабораторна апаратура в лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните в Пловдив и Велико Търново.

Специално внимание беше отделено на цените на лабораторните изследвания и необходимостта от преразглеждане на тарифите с цел максималното им намаляване. В тази връзка предстои допълнително проучване на практиките в други държави, както и анализ на възможностите за оптимизиране на разходите за фермерите.

Работната група обсъди и намаляването на административната тежест при отразяването на резултатите в модул „Мляко“. Целта е да се избегне дублирането на изследвания и налагането на допълнителни разходи за животновъдите, без да се прави компромис с изискванията за безопасност и качество на суровото мляко. Официалният контрол от страна на Българската агенция по безопасност на храните се запазва.