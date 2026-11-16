Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Намаляват се разходите на животновъдите за млечните проби

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Промяната изцяло съответства на европейското законодателство

Изследванията за целите на самоконтрола по отношение на показателите масленост и точка на замръзване отпадат за всички видове сурово мляко. Промяната изцяло съответства на европейското законодателство и е част от подготвяните изменения в Наредба № 5 от 2023 г., насочени към облекчаване на животновъдите и намаляване на разходите им за самоконтрол.

АКЦЕНТИ
Промяната изцяло съответства на европейското законодателство„Амбицията ни е до края на годината да имаме готов проект на наредбата, който да бъде публикуван за обществено обсъждане“, каза още проф. Неделков.

Това беше решено по време на заседание на работната група за изменение и допълнение на наредбата, председателствана от заместник-министъра на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков. Той подчерта, че е важно да бъде постигнат баланс между ефективния контрол и разходите за неговото осъществяване.

„Амбицията ни е до края на годината да имаме готов проект на наредбата, който да бъде публикуван за обществено обсъждане“, каза още проф. Неделков.

В рамките на дискусията бяха разгледани изискванията към показателите, които се изследват при пробовземането на сурово мляко. Акцент беше поставен върху необходимостта нормативната уредба да бъде приведена в съответствие с европейските регламенти. Към предвидения инструментален метод за лабораторно изследване ще бъде добавен и класическият референтен метод, което ще разшири възможностите на лабораториите.

Участниците в работната група обсъдиха и конкретни мерки за оптимизиране на процеса по пробовземане. Предвижда се развъдните асоциации също да бъдат включени като пробовземачи, както и да се въведе електронно уведомяване при заявяване на пробовземане. Проучват се и възможностите за осигуряване на нова лабораторна апаратура в лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните в Пловдив и Велико Търново.

Специално внимание беше отделено на цените на лабораторните изследвания и необходимостта от преразглеждане на тарифите с цел максималното им намаляване. В тази връзка предстои допълнително проучване на практиките в други държави, както и анализ на възможностите за оптимизиране на разходите за фермерите.

Работната група обсъди и намаляването на административната тежест при отразяването на резултатите в модул „Мляко“. Целта е да се избегне дублирането на изследвания и налагането на допълнителни разходи за животновъдите, без да се прави компромис с изискванията за безопасност и качество на суровото мляко. Официалният контрол от страна на Българската агенция по безопасност на храните се запазва.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
МЗХ преразглежда правилата за пробовземане и изследване на суровото мляко
България настоява за плавен преход при земеделското подпомагане след 2027 г.
Неделков: Работим по промени в нормативната уредба за храните
Говедовъдите извън кризисната интервенция ще получат de minimis
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиХранителна индустрия
МЕСОМАНИЯ 2026 отличи 55 български месни продукта със златни медали
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Намаляват се разходите на животновъдите за млечните проби
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Манолова: Търговските вериги си позволяват неща в България, немислими в ЕС
АктуалноАкценти
Вярващите започват 40-дневния Коледен пост
АктуалноАкцентиЛов и Риболов
Благородните елени у нас надхвърлиха 46 000

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама