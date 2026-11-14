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Благородните елени у нас надхвърлиха 46 000

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Почти една четвърт от популацията на благородния елен е в районите на Североизточното държавно предприятие

46 943 са благородните елени в страната ни, като една четвърт от тях обитават територията на Североизточното държавно предприятие (СИДП). Това сочат данните от тазгодишната пролетна таксация. Популацията на вида е нараснала с 9% в сравнение с предходната година, като най-осезаем ръст на запасите се отчита в областите Шумен, Търговище, Русе, Ловеч и Велико Търново.

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Почти една четвърт от популацията на благородния елен е в районите на Североизточното държавно предприятиеНаред с добрите новини, данните крият и сериозен повод за тревога – броят на хищниците в Североизточна България продължава обезпокоително да расте.

Положителна тенденция в обхвата на шуменското горско предприятие се наблюдава и при останалия едър дивеч. В горите на СИДП са преброени: 986 елена лопатара, 11 743 сърни и 710 муфлона. Ловните експерти отчитат и отлично темпо на възстановяване при дивата свиня след огромните щети, нанесени от африканската чума (АЧС) в периода 2020–2022 г. Спрямо миналата година запасите от този вид са се увеличили с 16,8%, като общият им брой вече достига 8 761.

С близо 2% се увеличава и дребният дивеч на територията на предприятието. Пролетното преброяване показва над 50 800 зайци, близо 33 000 фазани и около 30 000 яребици в държавните и предоставените ловностопански райони. Според специалистите този успех се дължи не само на естествения прираст, но и на редовното закупуване и разселване на птици и животни от страна на стопанствата и местните ловни дружинки.

Наред с добрите новини, данните крият и сериозен повод за тревога – броят на хищниците в Североизточна България продължава обезпокоително да расте.

В областите Шумен, Търговище, Варна и Добрич са регистрирани над 12 300 чакала, близо 7 000 лисици и над 3 600 скитащи кучета. Най-осезаем е ръста на чакалите. Ловните експерти са категорични, че е необходимо спешно регулиране на тяхната популация, за да се предотврати нанасянето на тежки поражения върху останалите видове дивеч в региона.

Очаква се през следващите седмици в Североизточна България да стартира и мащабната есенна таксация. За да се гарантира максимална точност и да се избегне повторно преброяване на едни и същи животни, акцията ще се проведе едновременно в един и същи ден за всички държавни и предоставени ловностопански райони.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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