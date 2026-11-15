Вярващите започват 40-дневния Коледен пост

Рождественският пост започва на 15 ноември и продължава до Бъдни вечер – 24 декември

От днес, 15 ноември, православните християни започват 40-дневния Рождественски пост, известен още като Коледен пост. Той е посветен на духовната подготовка за Рождество Христово и ще продължи до 24 декември – Бъдни вечер.

Според църковния устав на Българската православна църква това е вторият по продължителност пост след Великденския. Наричан е още Малка четиридесетница, за разлика от Голямата четиридесетница – Великденския пост. През първата седмица – от 15 до 22 ноември, се консумира растителна храна с олио. На 21 ноември, когато православната църква отбелязва Въведение Богородично, традиционно се разрешава и риба.

От 23 ноември до 19 декември риба може да се консумира в разрешените от църковния устав дни, с изключение на сряда и петък. Изключение е и Никулден – 6 декември, когато рибата традиционно присъства на празничната трапеза. В последните пет дни на поста – от 20 до 24 декември включително, се преминава към по-строг режим, при който се консумира само растителна храна с олио.

Рождественският пост има не само хранителен, но преди всичко духовен смисъл. Чрез въздържание, молитва, покаяние и добри дела вярващите се подготвят да посрещнат раждането на Иисус Христос с чисти сърца и души. Постът е известен и като Филипов пост или Четиридесетница на апостол Филип, тъй като започва непосредствено след деня, посветен на апостола – 14 ноември. По традиция през периода от 14 до 21 ноември не се извършват църковни венчавки.

Църквата препоръчва хората с хронични заболявания и тези, за които строгото въздържание може да бъде неподходящо, да съобразят начина на постене със здравословното си състояние и да се консултират със свещеник и лекар. За децата, бременните жени и болните също се предвиждат облекчения.