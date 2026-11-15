Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Вярващите започват 40-дневния Коледен пост

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Рождественският пост започва на 15 ноември и продължава до Бъдни вечер – 24 декември

От днес, 15 ноември, православните християни започват 40-дневния Рождественски пост, известен още като Коледен пост. Той е посветен на духовната подготовка за Рождество Христово и ще продължи до 24 декември – Бъдни вечер.

Според църковния устав на Българската православна църква това е вторият по продължителност пост след Великденския. Наричан е още Малка четиридесетница, за разлика от Голямата четиридесетница – Великденския пост. През първата седмица – от 15 до 22 ноември, се консумира растителна храна с олио. На 21 ноември, когато православната църква отбелязва Въведение Богородично, традиционно се разрешава и риба.

От 23 ноември до 19 декември риба може да се консумира в разрешените от църковния устав дни, с изключение на сряда и петък. Изключение е и Никулден – 6 декември, когато рибата традиционно присъства на празничната трапеза. В последните пет дни на поста – от 20 до 24 декември включително, се преминава към по-строг режим, при който се консумира само растителна храна с олио.

Рождественският пост има не само хранителен, но преди всичко духовен смисъл. Чрез въздържание, молитва, покаяние и добри дела вярващите се подготвят да посрещнат раждането на Иисус Христос с чисти сърца и души. Постът е известен и като Филипов пост или Четиридесетница на апостол Филип, тъй като започва непосредствено след деня, посветен на апостола – 14 ноември. По традиция през периода от 14 до 21 ноември не се извършват църковни венчавки.

Църквата препоръчва хората с хронични заболявания и тези, за които строгото въздържание може да бъде неподходящо, да съобразят начина на постене със здравословното си състояние и да се консултират със свещеник и лекар. За децата, бременните жени и болните също се предвиждат облекчения.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Манолова: Търговските вериги си позволяват неща в България, немислими в ЕС
АктуалноАкценти
Вярващите започват 40-дневния Коледен пост
АктуалноАкцентиЛов и Риболов
Благородните елени у нас надхвърлиха 46 000
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
България загуби 98% от производството си на чесън за 30 години
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
БАБХ затвори магазин във Видин, унищожават над 600 кг храни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама