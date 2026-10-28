МЗХ се включва в кампания на ЕК срещу антимикробната резистентност

АМР засяга както хуманната медицина, така и сектори от земеделието

Министерството на земеделието и храните се включва в информационната кампания на Европейската комисия (ЕК) за повишаване на осведомеността относно антимикробната резистентност (АМР). Тя ще продължи и през 2027 г. и е насочена приоритетно към шест държави членки – България, Румъния, Малта, Кипър, Люксембург и Франция. Инициативата е част от усилията на Комисията за ограничаване на разпространението на антимикробната резистентност чрез прилагане на подхода „Едно здраве“, който обединява общественото здравеопазване, ветеринарната медицина и опазването на околната среда. Целта е посланията на кампанията да достигнат до широката общественост.

АМР засяга както хуманната медицина, така и сектори от земеделието. Фокус се поставя върху необходимостта от отговорна употреба на антимикробни средства и повишаване на осведомеността за рисковете от развитието на резистентност с цел промяна в поведението за предприемане на правилните превантивни мерки.

Кампанията протича в две фази.

Първата е насочена към хората на възраст между 16 и 25 години и включва инициативата „Only Up: Beat the Bug“ във видеоиграта Fortnite. Чрез онлайн предизвикателство с награден фонд участниците се насърчават да работят в екип и да усвояват знания за начините за ограничаване на разпространението на резистентни микроорганизми. Предизвикателството стартира на 9 октомври 2026 г. и участие за наградния фонд е възможно до 18 ноември 2026 г. по повод на Европейския ден на осведомеността относно антибиотиците. Повече информация за играта е налична на интернет-страницата на Европейската комисия: https://health.ec.europa.eu/home-antimicrobial-resistance-campaign_bg

Втората фаза, „Антибиотиците: Отговорите“, ще се реализира в периода от 1 февруари до 14 май 2027 г. Тя е насочена към хората на възраст между 16 и 35 години и предвижда интерактивен информационен портал. В него ще се представя въздействието на антимикробната резистентност върху ежедневието през призмата на подхода „Едно здраве“ – хуманна медицина, ветеринарна медицина и околна среда.

С участието си в инициативата МЗХ допринася за насърчаването на отговорната употреба на антимикробни средства и прилагането на добри практики в животновъдството и ветеринарната медицина. Специален акцент във втората фаза на кампанията е разумната употреба на антимикробни средства при домашните любимци.

Актуална информация за кампанията, предстоящите инициативи и възможностите за участие може да откриете тук.