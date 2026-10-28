САЩ представят опита си в ембриотрансфера пред български животновъди

Експерти от американски организации и ветеринарни специалисти ще участват в семинар за генетичния прогрес, инвитро оплождането и възможностите за пилотна програма в България

Как съвременните репродуктивни технологии могат да ускорят генетичния прогрес и да повишат ефективността на месодайното и млечното говедовъдство? На този въпрос ще търсят отговор участниците в работен семинар, посветен на американския опит в ембриотрансфера и възможностите за прилагането му в България. Събитието ще се проведе на 5 ноември в Тракийския университет в Стара Загора и ще събере международни експерти, ветеринарни специалисти и представители на развъдни организации.

Организатори са Представителството на Американския департамент по земеделие (USDA) в България, американските организации USLGE и AETA и Тракийският университет в партньорство с български развъдни асоциации.

Записване за участие

Поради ограничения брой места организаторите молят желаещите да потвърдят предварително присъствието си, като изпратят съобщение с името си по Viber или WhatsApp на тел.: 0884 474 575.

ПРОГРАМА

9:30 – 10:00 Регистрация на участниците и кафе

Сутрешна сесия

10:00 – 10:30 Откриване на семинара. Представяне на партньорите от USLGE и AETA, АРМПГБ и БХО, на гост – лекторите и участниците.

10:30 – 11:30 Utilizing Embryos: Genetic gain, the ET Veterinarian, and the Farmer. Dr. John Prososki Използване на ембриони – генетичният прогрес, ветеринарят по ембриотрансфер и фермерът

30 мин. презентация (40 мин. с превод) и 20 мин. за въпроси и отговори

11:30 – 12.30 Beef on Dairy; a growing trend in the U.S. to add value to dairy calves, Dr. Scott Jensen Осеменяване на млечни крави с бици от месодайни породи, нарастваща тенденция в САЩ за добавяне на стойност при млечните телета.

30 мин. презентация (40 мин. с превод) и 20 мин. за въпроси и отговори

12:30 – 13:30 Обедна почивка

Следобедна сесия

13:30 – 15:00 MOET 101, Multiple Ovulation and Embryo Transfer Множествена овулация и ембриотрансфер

50 мин. презентация (70 мин. с превод), 20 мин. за въпроси и отговори

15:00 – 15:30 Кафе пауза

15:30 – 16:30 IVF as a Genetic Tool – A Practical Approach Dr. John Prososki Инвитро оплождането като генетичен инструмент. Един практичен подход.

30 мин. презентация (40 мин. с превод) и 20 мин. за въпроси и отговори

16:30 -17.00 Заключителна дискусия Споделяне на опит за добри практики

Кои са международните експерти, които ще представят опита на САЩ в ембриотрансфера?

Д-р Мартин Зибер: Международен опит в развитието на животновъдната генетика

Д-р Мартин Зибер е настоящият президент и главен изпълнителен директор на U.S. Livestock Genetics Export, Inc. (USLGE). Син на ветеринарен лекар, специализиран в едри животни, той получава бакалавърска и магистърска степен по животновъдство в Германия, където докторантурата му се фокусира върху връзката между продуктивността през целия живот и конформационните характеристики на говедата с двойно предназначение. След магистърската си степен д-р Зибер изследва взаимовръзките между трудността при отелване, конформацията и производството в Университета на щата Айова и участва в изследвания за мастит по говедата в Националния център за болести по животните към USDA.

В Лабораторията за програми за подобряване на животните към USDA в Белтсвил, Мериленд, той разработва методи за сравняване на генетични оценки на млечни говеда между страните и изчисляване на формули за преобразуване. Д-р Зибер е бил директор по международното развитие на пазара за Националната асоциация на животновъдите, както и директор по международния трансфер на технологии за Minitube of America и Minitüb Germany.

Като международен консултант по животновъдство за AgDevelop, основният му фокус е бил развитието и подобряването на управлението на млечните стада, производството на мляко и здравето на стадата по целия свят с акцент върху генетиката и стратегиите за развъждане. Настоящите отговорности на д-р Зибер в USLGE включват наблюдение и координиране на програмите за насърчаване на износа на Foreign Agricultural Service на USDA за всички членове на USLGE в Съединените щати и чужбина. Работата му в подпомагане на американски износители, международни организации, министерства на земеделието и посолства на САЩ го е отвела в над 80 държави.

Скот Дженсън: Практически решения за по-ефективно говедовъдство

Скот Дженсън е професор по директна работа с фермери (extension) и преподавател з района на Университета на Айдахо. Той провежда приложни изследвания и програми за работа с фермери по теми свързани с управлението на пасищата в животновъдството, управлението ферми за месодайни и млекодайни говеда и други програмни области в щата Айдахо. Скот си сътрудничи с членове на екипа за провеждане на дългогодишната Академия за паша „Изгубени реки“. Скот също така ежегодно преподава курсове по изкуствено осеменяване (ИО) за говеда за месо/мляко и провежда редовно обучителни програми по теми като Качеството на говеждото месо, ИО, доене и отелване на испански език.

Скот е провеждал семинари и обучения, свързани с използавне на американската генетика и подобрение на управлението на стадата в Беларус, България, Колумбия, Гватемала, Казахстан, Кения, Латвия, Литва, Мексико, Панама, Филипините, Полша и Румъния. Той е представлявал USLGE в търговски мисии на USDA Foreign Agricultural Service в Колумбия, Гана, Кения и Южна Африка. Скот е отличен с няколко национални награди за работа с фермери, включително наградата за изключителни заслуги от Националната асоциация на земеделски агенти (NACAA) през 2016 г. В момента е национален президент на NACAA. Той е получил бакалавърска степен по животновъдство от Университета Бригъм Йънг през 1989 г. и магистърска степен по селскостопанско образование от Университета на Айдахо през 2000 г. Скот и съпругата му Шарла са женени от 36 години и имат 8 деца.

Д-р Джон К. Прососки: Пионер в ембриотрансфера и репродуктивните технологии при говедата

Д-р Джон К. Прососки завършва Факултета по ветеринарна медицина към Щатския университет на Охайо през 1986 г. След дипломирането си работи в сферата на ветеринарното обслужване на млечни стада и трансфера на ембриони. Д-р Прососки посвещава кариерата си на развитието на ветеринарната медицина при селскостопанските животни и на оформянето на бъдещето на репродукцията при млечните говеда. В края на 90-те години дейността му се съсредоточава изцяло върху трансфера на ембриони. Като основател на компанията Wittenberg Embryo Transfer (WET), той предоставя пълен набор от услуги в тази област. Неговата иновативна работа интегрира методите за инвитро оплождане (IVF) и трансфер на ембриони в реалните условия на животновъдните ферми.

Той допринася за усъвършенстването на методите за събиране и транспортиране на яйцеклетки до специализирани лаборатории. Тази дейност оказва влияние върху генетичния прогрес както на национално, така и на световно ниво. Д-р Прососки притежава и развъжда едни от най-добрите в света представители на породата Холщайн заедно със синовете си – д-р Арън, Люк и Нейтън. Заедно те притежават и управляват Wittenberg Embryo Transfer (WET) и Prososki Family Farms (PFF), както и са съоснователи на центъра за разплодни бици United Sires, превръщайки начинанието в истински семеен бизнес, съчетаващ ветеринарната медицина и животновъдството. WET/PFF са отгледали множество бици за нуждите на индустрията за изкуствено осеменяване в САЩ и са изнасяли ембриони по целия свят. Д-р Прососки е бил президент на Американската асоциация за трансфер на ембриони (American Embryo Transfer Association), носител е на награда за изявени възпитаници от Факултета по ветеринарна медицина към Щатския университет на Охайо и е бил ментор на множество колеги.

Д-р Дагмара Шрьодер: Специалист по съвременни репродуктивни технологии във ветеринарната медицина

Д-р Дагмара Шрьодер Д-р Дагмара Шрьодер е завършила Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн през 2015 г. След дипломирането си, Дагмара напуска Илинойс и се мести в Уисконсин, за да се занимава с кариера като ветеринарен лекар в млечната индустрия. След като обслужва фермите в Югоизточен Уисконсин в продължение на почти 10 години, Дагмара се присъединява към екипа на CWAS през януари 2025 г. Там тя се фокусира върху медицината на дребните преживни животни и напредналата репродукция (хирургично промиване, ембриотрансфери и лапароскопска изкуствена интестинация), както и напредналата репродукция на говедата, ендометриума и ин витро оплождането. Когато не е на работа, Дагмара обича да пътува, да се разхожда и да прекарва време с винаги енергичното си семейство.