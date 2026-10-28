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БАБХ иззе над 800 кг овча лой на ГКПП „Капитан Андреево“

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Контролните органи са установили общо 863 кг овча лой, опакована в кашони, в четири автобуса на вход в страната

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха над 860 кг овча лой на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверки, извършени през последните три дни. Действията са осъществени съвместно със служители на Агенция „Митници“.

Контролните органи са установили общо 863 кг овча лой, опакована в кашони, в четири автобуса на вход в страната. В три автобуса с турска регистрация са открити съответно 272 кг, 160 кг и 139 кг, а в четвъртия, с пловдивска регистрация – 292 кг. Цялото количество е иззето и предстои да бъде унищожено.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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