БАБХ иззе над 800 кг овча лой на ГКПП „Капитан Андреево“

Контролните органи са установили общо 863 кг овча лой, опакована в кашони, в четири автобуса на вход в страната

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха над 860 кг овча лой на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверки, извършени през последните три дни. Действията са осъществени съвместно със служители на Агенция „Митници“.

Контролните органи са установили общо 863 кг овча лой, опакована в кашони, в четири автобуса на вход в страната. В три автобуса с турска регистрация са открити съответно 272 кг, 160 кг и 139 кг, а в четвъртия, с пловдивска регистрация – 292 кг. Цялото количество е иззето и предстои да бъде унищожено.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.