Въглеродно земеделие
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ДФЗ изплати 11,29 млн. евро помощ за говеда, необвързана с производството

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Общо 11 292 067 евро бяха преведени по сметките на 5042 стопани, чиито заявления са с приключили проверки

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започна изплащането на субсидиите по директните плащания за Кампания 2026.
За поредна година първи получават финансова подкрепа животновъдите, заявили интервенция „Преходна национална помощ за говеда и/или биволи, необвързана с производството“ (ПНДЖ1).

Общо 11 292 067 евро бяха преведени по сметките на 5042 стопани, чиито заявления са с приключили проверки. Средствата и тази година се предоставят в пълен размер.
Размерът на единичното плащане по интервенцията е определен със Заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Там е разписано, че стопаните получават по 30,37 евро за едно допустимо за подпомагане говедо и по 53,14 евро за бивол.

Припомняме, че Управителният съвет на ДФЗ одобри общ бюджет от над 11,47 млн. евро  (11 476 150 евро) по интервенцията. Съгласно Наредба № 3 от 10.03.2023 г., право на финансово подпомагане по нея имат земеделските стопани, които към 31 декември 2018 г. са отглеждали най-малко 10 говеда и/или най-малко 10 бивола. Задължително условие е също, фермерите да поддържат в стопанствата си поне 50% от референтния брой животни, към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане през текущата кампания.

Финансовата подкрепа е утвърдена в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. Там е уточнено, че помощта може да бъде отпусната само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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