Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

XXXIV Международна конференция за бъдещето на фуражната индустрия

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Агрозона
Агрозона
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XXXIV Международна конференция за бъдещето на фуражната индустрия събра представители на сектора за поредно издание на международния форум, посветен на бъдещето на индустрията.

В рамките на събитието участници и организатори споделиха своите гледни точки, впечатления и оценки за конференцията. Техните коментари очертават значението на форума като място за професионални срещи, обмен на опит и обсъждане на актуални въпроси, свързани със сектора. Възможността представители на индустрията да се срещнат и да споделят своите позиции допринася за диалога и сътрудничеството между участниците.

Вижте какво споделиха организаторите и участниците и кои са техните акценти от XXXIV Международна конференция за бъдещето на фуражната индустрия.

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Автор: Агрозона
Agrozona.bg e информационен сайт, който представя последните новини и анализи в сектор „Земеделие”, Хранително-вкусовата промишленост и предприемачество в селските райони. Тук ще откриете полезна информация, свързана с възможностите за национално и европейско финансиране на българските фермери, промени в българското и европейското законодателство и тенденциите в селското стопанство в България, Европейския съюз и по света.

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