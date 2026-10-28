XXXIV Международна конференция за бъдещето на фуражната индустрия събра представители на сектора за поредно издание на международния форум, посветен на бъдещето на индустрията.

В рамките на събитието участници и организатори споделиха своите гледни точки, впечатления и оценки за конференцията. Техните коментари очертават значението на форума като място за професионални срещи, обмен на опит и обсъждане на актуални въпроси, свързани със сектора. Възможността представители на индустрията да се срещнат и да споделят своите позиции допринася за диалога и сътрудничеството между участниците.

Вижте какво споделиха организаторите и участниците и кои са техните акценти от XXXIV Международна конференция за бъдещето на фуражната индустрия.