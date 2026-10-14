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БАБХ спря близо 11 тона моркови от Турция с наднормени остатъци от пестициди

АктуалноБизнес & ИндустрияТрапеза
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ – 0700 12 299 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратка моркови от Турция с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Задържаното количество от 10 960 кг. е насочено за унищожаване.

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива. Несъответствието е констатирано в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предлагани на българския пазар.

Проверките на Агенцията продължават с цел недопускане до пазара на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ – 0700 12 299 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията.

 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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