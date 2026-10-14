БАБХ спря близо 11 тона моркови от Турция с наднормени остатъци от пестициди

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ – 0700 12 299 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратка моркови от Турция с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Задържаното количество от 10 960 кг. е насочено за унищожаване.

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива. Несъответствието е констатирано в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предлагани на българския пазар.

Проверките на Агенцията продължават с цел недопускане до пазара на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ – 0700 12 299 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията.