Местните власти ще получат всички плащания по Инвестиционната програма за общински проекти за 2026 г.

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков пред участниците във форума „Предвидимо финансиране и качествено изпълнение на общинските инвестиции“

“Работим ударно, за да компенсираме забавяне, породено от политическа несигурност и неяснота относно Инвестиционната програма за общински проекти. Целта е да се разплати изпълненото строителство. Ще направим всичко възможно да я направим по-предвидима и да вкараме в бюджета възможността за нейното финансиране, така че общините да могат да направят необходимите инвестиции в регионите.”

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков пред участниците във форума „Предвидимо финансиране и качествено изпълнение на общинските инвестиции“, който се провежда в рамките на организираната от НСОРБ годишна среща на местните власти. Надявам се съвсем скоро заявените средства да бъдат получени, допълни той.

„Трябва да направим така, че да имаме ясни проекти, които са най-важни за всяко населено място, за всяка община и регион и да инвестираме в тях. Във времето досега е имало надпревара кой проект може да се сложи най-напред на тезгяха и да получи финансиране“, посочи министърът. И допълни, че когато държавата и общините имат обща политика, тогава и на кметовете ще е лесно, защото заедно ще решават кое е важно за населените места и коя инвестиция ще получи финансиране.

„От тук нататък управлението започва да става мисия, защото има цели региони, които страдат от липса на инфраструктура и сме призвани да постъпим изключително отговорно“, подчерта Иван Шишков.

„Трябва да има хоризонт в тази програма, за да може с необходимото финансиране, но без разхищение, да постигнем максимално подобрение на начина на живот на хората. Когато го постигнем, ще запазим хората в населените места“ каза още регионалният министър.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска, която също участва във форума, съобщи, че са сключени близо 2370 споразумения от общо 3492 обекта в Инвестиционната програма за общински проекти. По различни причини това не е направено за останалите. Тя информира още, че до 2024 г. към общините по програмата са разплатени 258 млн. евро. През 2025 г. са разплатени 380 млн. евро. В 2026 г. са разплатени 430 млн. евро през Българската банка за развитие.

Арх. Пеловска отбеляза, че е заварена програма с блокиран процес – без възможност за сключване на споразумения и със средства, предназначени за разплащане през ББР, които са инвестирани още през месец април т.г. Затова в изменението на Закона за държавния бюджет е дадена възможност общините, които до края на 2025 г. са заявили желание да сключат споразумения, да са допустими за финансиране през 2026 г. и да го направят сега.

„В рамките на месец, след възстановяване на работата по програмата с приемането на правителствено решение, са обработени над 560 отделни плащания по 300 проекта.

Общата им стойност надхвърля 101 млн. евро или над 10% от всичко разплатено за 2 години и половина. Направена е оптимизация по преразпределение на дейностите и всички заявени искания ще бъдат обработени“, заяви Пеловска. Тя обърна внимание, че сигнали, жалби или проверки забавят процеса, но общините се информират за тях и увери, че предвиденият бюджет за 2026 г. ще покрие текущите нужди на общините и всички плащания ще бъдат получени.

За ускоряване администрирането на процеса от общините е поискан план график и информация за текущи споразумения и такива, които предстои да бъдат сключени, но има пропуски в попълването на приложенията, отбеляза регионалният заместник-министър. И допълни, че това възпрепятства автоматизирането на процеса, за което е необходимо попълването на коректни данни. Поискан е план график за бюджетни прогнози да следващите 3 години, но все още няма отговор от над 70 общини. Тази информация ще спомогне за определяне на бъдещата финансова рамка на програмата, каза още Пеловска.