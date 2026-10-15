Черноморската търговия и рентабилността на зърнения бизнес – във фокуса на Зърнена Академия 2026

Форумът в София ще събере на 22 октомври представители на международни компании и експерти от агросектора

Рисковете пред корабоплаването в Черно море, промените в международните търговски потоци и възможностите за реализация на земеделската продукция придобиват все по-голямо значение за зърнения сектор. На този фон участниците в агробизнеса търсят отговори на въпросите как ще се развиват пазарите през сезон 2026/27, какви са алтернативите при евентуални транспортни затруднения и как да запазят рентабилността си в условията на засилена конкуренция.

Тези теми ще бъдат част от дискусиите по време на Зърнена Академия 2026. Десетото юбилейно издание на международния форум ще се проведе на 22 октомври в София. За първи път събитието ще бъде организирано извън досегашното си домакинство във Варна. Форумът събира представители на търговията със зърнени и маслодайни култури, земеделски производители, преработватели, логистични компании и пазарни анализатори.

Глобалните пазари и европейските перспективи

Програмата включва три дискусионни панела, посветени на развитието на международните пазари, особеностите на балканската търговия и предизвикателствата пред българския агробизнес. Първата дискусия ще разгледа глобалните пазарни тенденции и перспективите пред Европа. Дейв Уиткомб от Peak Trading Research ще анализира движението на капиталите и влиянието им върху пазарите на суровини. Пиер Сера-Уелва от S&P Global Energy ще представи прогнозата си за световните пазари на пшеница и царевица. Международната търговия с твърда пшеница също ще бъде във фокуса на панела. По темата ще говори Росела Полито от Black Silo Commodity Consulting и Fryer’s Reports, която анализира световните производствени и търговски тенденции при тази култура.

Балканите – регионални баланси и търговски потоци

Вторият панел ще събере представители на компании от България, Румъния, Гърция, Турция и Сърбия. Дискусията ще бъде насочена към взаимовръзките между националните пазари, конкуренцията между доставчиците и факторите, които определят движението на зърнените и маслодайните култури в региона. Сред участниците са Леонардо Ламбреа, управляващ съдружник в UBM Romania; Апостолос Антомелидис, търговски директор в Nitsiakos; Бегюм Дак Север от Ulusoy Un; Марко Слиепчевич, изпълнителен директор на Konzul; и Стоян Вълев, изпълнителен директор на Грейнстор. Участието на представители от петте държави ще даде възможност да бъдат разгледани предизвикателствата пред търговията от гледна точка на отделните пазари. За региона особено значение имат логистичната инфраструктура, достъпът до пристанища, транспортните разходи и способността на компаниите да реагират на промените в международното търсене.

Българският агробизнес – между производството и преработката

Третият панел ще постави акцент върху отношенията между основните участници в българския агробизнес – производители, търговци, преработватели и институции. Сред темите са рентабилността на търговията със зърно, споровете около слънчогледа, предизвикателствата пред зърнопроизводителите и ролята на институциите за функционирането на пазара.

В дискусията ще участват Яни Янев, председател на Сдружението на производителите на растителни масла и преработватели на маслодайни култури в България; Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите; Кристиян Драганов от Техра; Николай Манов, изпълнителен директор на Агро Трейдинг; Петър Кировски от Министерството на земеделието и храните; и Петър Димитров, основател на Агрикор и модератор на панела.

Пазарната информация – ключова за решенията през новия сезон

През сезон 2026/27 участниците на зърнения пазар ще трябва да следят международните ценови тенденции, промените в търговските потоци и развитието на регионалната логистика. За България от значение са както възможностите за износ, така и капацитетът за съхранение и преработка на местната продукция. Зърнена Академия 2026 ще предостави платформа за обмен на пазарна информация, анализи и прогнози, както и за професионални срещи между представители на бизнеса от България, Балканите и Европа. Юбилейното издание в София ще постави акцент върху предизвикателствата пред сектора и решенията, които могат да подпомогнат устойчивото развитие на зърнения и маслодайния бизнес.