СПКФ откри XXXIV международна конференция за бъдещето на фуражната индустрия

Геополитическите промени, безопасността на фуражите и иновациите в производството са сред акцентите на форума, който се провежда днес в Пловдив

„За мен е чест и удоволствие да ви приветствам на XXXIV Годишна научно-практическа конференция с международно участие на Съюза на производителите на комбинирани фуражи, посветена на темата: „Да градим заедно бъдещето на фуражната индустрия“. Събираме се във време на бързи и дълбоки промени. Геополитическите процеси, изменението на климата, динамиката на пазарите, променящата се регулаторна среда и все по-високите изисквания към безопасността и ефективността поставят пред фуражната индустрия предизвикателства, които са взаимно свързани и не могат да бъдат разглеждани поотделно. Но днешната ни среща не е само за да говорим за предизвикателствата. Тя е за да търсим решения.“

С тези думи Елена Цветанова, председател на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи (СПКФ), откри днес, 15 октомври, XXXIV Годишна научно-практическа конференция с международно участие. Форумът се провежда в хотел Radisson в Пловдив под мотото „Да градим заедно бъдещето на фуражната индустрия“.

В приветствието си Цветанова подчерта значението на фуражното производство за цялата агрохранителна верига и необходимостта от иновации, инвестиции и научен подход за повишаване на ефективността и конкурентоспособността.

„Фуражната индустрия е ключова част от агрохранителната верига. От качеството и безопасността на суровините, през технологиите и производствените процеси, до храненето на животните и ефективността на животновъдството — решенията, които вземаме днес, имат значение далеч отвъд нашия сектор. Затова бъдещето на фуражната индустрия изисква не просто адаптация, а иновации, знания, инвестиции и готовност за промяна. Иновацията не е само въвеждането на нови технологии. Тя е и способността ни да намираме по-добри решения, да използваме науката и данните, да повишаваме ефективността, да управляваме рисковете и да изграждаме по-устойчива и конкурентоспособна индустрия“, заяви председателят на СПКФ.

Геополитика, законодателство и пазарни тенденции

Влиянието на геополитическите процеси и климатичните промени върху европейската фуражна индустрия е сред водещите теми на днешния форум. Д-р Иван Генчев, директор на дирекция „Контрол на фуражи и страничните животински продукти“ в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), представи актуалните промени във фуражното законодателство и регулаторните изисквания към участниците във веригата. Програмата обхваща още развитието на зърнените пазари през 2026 г. и позицията на България в регионалния и глобалния контекст, както и перспективите пред фуражното производство. Контролът на микотоксините е сред основните акценти на конференцията заради потенциалното им въздействие върху здравето и продуктивността на животните.

Хранене на птиците и технологични иновации

Bartosz Kulig от CJ Europe GmbH, Полша представи приложението на L-хистидина при храненето на птици. Технологичната част на програмата включва портативни NIR системи за бърз анализ на суровините и готовите фуражи, аналитични решения за фуражната промишленост и иновации при подготовката на фуражите за гранулиране. Бяха разгледани също освобождаването на енергията във фуража и възможностите на екструдирането – от зърното до готовия продукт. Прилагането на съвременни технологии позволява по-прецизен контрол на производствените процеси и по-ефективно използване на ресурсите, което е от значение за устойчивостта на предприятията в условията на променящи се пазари и растящи изисквания.

Партньорството като двигател на развитието

Според Елена Цветанова нито една организация или институция не може самостоятелно да се справи с всички предизвикателства пред агрохранителната система.

„Нито една организация, нито един бизнес и нито една институция не могат сами да отговорят на всички предизвикателства пред агрохранителната система. Необходим е постоянен диалог между бизнеса, институциите, науката и технологичните партньори — диалог, който да превръща експертизата и добрите идеи в реални решения. Именно това е смисълът на нашата конференция. Програмата ни събира експерти от България и Европа и поставя на една обща платформа теми, които са от пряко значение за бъдещето на сектора от геополитическите и климатичните предизвикателства и промените в законодателството до безопасността на фуражите, контрола на микотоксините, развитието на пазарите, новите технологии и ефективността на производството.

Вярвам, че устойчивостта, конкурентоспособността и продоволствената сигурност започват с доброто производство — а доброто производство се основава на знания, отговорност, иновации и партньорство. Нека използваме тази среща не само за да обменим опит и знания, а за да изградим общо разбиране за посоката, в която искаме да се развива нашият сектор,“ подчерта тя.

В заключение председателят на СПКФ призова участниците да използват конференцията за обмен на опит и изграждане на обща визия за бъдещето на сектора.

„Нека превърнем предизвикателствата във възможности, идеите — в решения, а партньорството — в реални действия. Защото бъдещето на фуражната индустрия няма просто да се случи. Ние го градим — заедно“, заяви Цветанова.

Снимки: Агрозона