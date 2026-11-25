Заместник-министрите Чакъров и Янчев се срещнаха с представители на Световната банка

Заместник-министрите на земеделието и храните Красимир Чакъров и Янислав Янчев се срещнаха с регионалния директор за земеделие и храни за Европа и Централна Азия на Световната банка д-р Холгер Крей и Еолина Милова, старши експерт в област „Околна среда“ към офиса на международната финансова институция в България.

Заместник-министър Чакъров представи основните приоритети на Министерството на земеделието и храните, заложени в управленската програма на правителството и предвидени за реализация през 2027 г. Той открои инвестициите в напояването и дигитализацията на напоителните канали, реформата в поземлените отношения, намаляването на административната тежест чрез въвеждане на услуга „на едно гише“ за бенефициентите и оптимизирането на процесите по управление на европейските средства през новия програмен период. „В областта на сдружаването фокусът е върху насърчаването на кооперативните форми между производителите на плодове и зеленчуци. Сред водещите ни приоритети е и стабилизирането на горския сектор чрез извършване на пълна инвентаризация на горите в България и инвестиции в превенцията на горски пожари“, каза още заместник-министър Чакъров.

От своя страна д-р Холгер Крей благодари за срещата и изрази задоволство от представените приоритети, като подчерта, че те съвпадат с насоките за развитие на Световната банка. Той изтъкна, че в лицето на България институцията вижда надежден партньор.

Специално внимание по време на разговорите беше отделено на възможностите за сътрудничество в рамките на публикувания през ноември 2026 г. Доклад за климата и развитието на България на Световната банка.