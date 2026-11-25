На 25 ноември Българската православна църква почита паметта на свети Климент Охридски – един от най-значимите просветители и книжовници в българската история

На 25 ноември Българската православна църква отбелязва паметта на свети Климент Охридски – духовник, книжовник, учител и един от най-видните ученици на светите братя Кирил и Методий. Името на Климент Охридски е неразривно свързано с развитието на българската книжовност и просвета. Неговото дело поставя основите на широкото разпространение на християнската култура и писменост сред българския народ.

Ученик на Кирил и Методий

Климент е сред учениците на светите братя Кирил и Методий, които продължават тяхното дело след смъртта им. След прогонването на учениците от Моравия Климент, Наум и Ангеларий пристигат в България. През 886 г. те са приети от българския владетел княз Борис I Михаил. Така започва нов етап в развитието на българската просвета и книжовност. Климент е изпратен в югозападните български земи, където развива активна просветителска дейност. Според средновековните сведения той обучава множество ученици и подготвя духовници, които по-късно продължават книжовното дело.

Охридската книжовна школа

С името на свети Климент е свързана Охридската книжовна школа, превърнала се в един от важните центрове на българската средновековна култура. Там се развиват книжовността, преводната литература и обучението на духовници. Климент създава и превежда богослужебни и поучителни текстове и работи за утвърждаването на славянския език като език на богослужението и книжнината. Просветителската му дейност има особено значение, защото създава възможност знанието да достигне до много повече хора.

Първият славянски епископ

През 893 г. Климент Охридски е ръкоположен за епископ на Дрембица и Велика – смятан за първия славянски епископ. Той продължава да работи за разпространението на християнската вяра и образованието, като обучава духовници и създава условия за развитието на книжовността. Животът му е пример за ролята, която просветата има в изграждането на средновековната българска държава и култура.

Паметта за Климент Охридски днес

Делото на свети Климент Охридски остава живо и днес. Неговото име носят училища, университети, библиотеки и културни институции в България. Софийският университет „Св. Климент Охридски“, най-старото висше училище в България, също носи неговото име. 25 ноември е не просто църковен празник. Това е ден, който ни връща към времето, когато образованието и книгата са били сред най-мощните средства за изграждането на културна и духовна общност.

Климент Охридски оставя след себе си не само книги и ученици. Той оставя традиция – знанието да бъде предавано, езикът да бъде пазен, а просветата да достига до следващите поколения. Именно затова повече от единадесет века след неговото дело името на свети Климент Охридски продължава да бъде символ на българската просвета, книжовност и стремеж към знание.