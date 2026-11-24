Зам.-министърът открои качеството, безопасността на храните и защитата на българското производство като водещи приоритети

Активното партньорство между институциите, научните среди и бизнеса е в основата на изграждането на модерна, конкурентоспособна и устойчива българска хранителна индустрия. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков при откриването на XXIII национална научно-практическа конференция с международно участие „Българската хранителна индустрия – наследство, идентичност и бъдеще“, която се провежда по повод Деня на хранително-вкусовата промишленост.

В приветствието си той подчерта значимия принос на сектора за националната икономика, съхраняването на българските традиции и развитието на родното производство. „Важно е да съхраним традиционния български вкус и същевременно да отговорим на съвременните изисквания към производството на храни. Вярвам, че бъдещето е в съчетаването на традициите с достиженията на науката, внедряването на нови технологии и устойчивото използване на ресурсите“, каза още проф. Неделков. Той постави акцент и върху необходимостта от инвестиции и създаването на условия за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.

Зам.-министър Неделков открои като водещи приоритети на Министерството на земеделието и храните качеството и безопасността на храните и защитата на родното производство. „Работим за по-ясни и предвидими правила за бизнеса, по-добра информираност за състава и произхода на хранителните продукти, както и за засилване на връзката между земеделските производители и преработвателната индустрия. За нас е важно потребителите да имат доверие в храните, които консумират“, посочи проф. Неделков.

В заключение зам.-министърът поздрави ръководството на Съюза по хранителна промишленост за последователните усилия за развитието и утвърждаването на сектора, както и участниците в националния конкурс за нови продукти и технологии. Проф. Неделков отбеляза, че техните постижения са доказателство за иновативния потенциал и възможностите за развитие на българските предприятия.

В рамките на конференцията зам.-министър Неделков награди отличените участници в националния конкурс „Хранително-вкусовата промишленост – нови продукти и технологии 2026 година”.