МЗХ публикува концепция за дългосрочно ползване на земеделската земя и поставя началото на публичен диалог

Министерството на земеделието и храните публикува Концепция за дългосрочно ползване на земеделската земя в България, с която поставя началото на процес на публичен диалог по една от ключовите за развитието на сектора теми. Документът представя предложения за цялостно преуреждане на поземлените отношения, насочени към постигане на баланс между защитата на правата на собствениците и необходимостта от стабилни и предвидими условия за земеделско производство.

Дългосрочността и сигурността на договорните отношения за ползване на земеделска земя имат пряко значение за работата и развитието на земеделските стопанства. Когато производителите разполагат с предвидимост по отношение на земята, която обработват, те могат да планират дейността си, да вземат дългосрочни инвестиционни решения и да развиват устойчиво стопанствата си.

Концепцията предлага промени, свързани с уеднаквяване на договорния режим, създаване на единен публичен регистър, по-голяма прозрачност на плащанията и намаляване на административната тежест.

Публикуването на документа е първа стъпка към широко обсъждане на предложените решения. Министерството поставя темата за дискусия, като целта е да бъдат чути позициите и аргументите на земеделските производители, собствениците на земеделска земя, браншовите организации и всички заинтересовани страни.

Предложенията в концепцията следва да бъдат разгледани в открит диалог, така че бъдещите законодателни решения да стъпят върху реалните потребности на сектора и да постигнат устойчив баланс между интересите на всички участници в поземлените отношения.

С документа може да се запознаете тук: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2026/11/20/kontseptsiia_za_dlgosrochno_polzvane_na_zemedelska_zemia_v_blgariia.pdf