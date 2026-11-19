Бюджет и основни приоритети в дейността на Министерството на земеделието и храните за 2027 г.
Над 1,9 млрд. евро плащания в подкрепа на земеделските стопани са планирани за 2027 г. Бюджетът предвижда средства за директни плащания, инвестиции в селските райони, секторни интервенции, държавни помощи и развитие на напоителната инфраструктура. Сред основните приоритети на Министерството на земеделието и храните остават повишаването на конкурентоспособността на стопанствата, подкрепата за чувствителните сектори и адаптацията към климатичните промени.
Основни направления на подпомагане:
- 850,5 млн. евро – директни плащания, включително подпомагане на доходите, малките и младите стопани, екосхеми и обвързана подкрепа.
- 660,4 млн. евро – плащания за развитие на селските райони от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Те включват следните плащания по направления: Инвестиции, включително за напояване, за подобряване на общинска инфраструктура, за модернизация и повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства и преработвателните предприятия; Установяване на млади и нови земеделски стопани; Сътрудничество, в т.ч. плащания по подхода ВОМР; Иновации, обмен на знания и разпространение на информация; Инструменти за управление на риска; Агроекологични плащания, включително биологично земеделие, както и хуманно отношение към животните; Природни или други специфични за районите ограничения; Плащания по Натура 2000. Планираният ресурс за плащания в областта на развитието на селските райони напълно обезпечава бюджетния ангажимент по т.нар. правило „N+2“.
- 93,3 млн. евро – секторни инвестиции – пазарни мерки, включително подкрепа за лозаро-винарството, пчеларството, плодовете и зеленчуците.
- 25,5 млн. евро – рибарство и аквакултури.
През 2027 г. са планирани 230,3 млн. евро от националния бюджет за:
- Държавни помощи – 173,3 млн. евро.
- Преходна национална помощ – 50 млн. евро, включващи интервенция за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството; Интервенция за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството; Интервенция за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството
- Финансиране на ДДС по училищните схеми – 7 млн. евро.
- Определен е и финансов ресурс от 51,129 млн. евро за възстановяване на част от акциза върху газьола, използван в селскостопанското производство.
Запазваме подкрепата за земеделските производители и насочваме публичния ресурс към доходите, инвестициите и устойчивостта на стопанствата.
Напояването е сред основните стратегически приоритети. То е ключова предпоставка за конкурентоспособността на българското земеделие и за гарантиране неговата устойчивост предвид настъпващите климатични промени. В тази връзка за:
- За реконструкция, възстановяване, модернизация и изграждане на напоителна инфраструктура са предвидени 35 млн. евро.
- Продължава финансирането на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите – 14,9 млн. евро.
- За услугата по доставяне на вода за напояване са предвидени 11 млн. евро.
- Освен това са предвидени и средства за дигитализация на хидромелиоративната мрежа, която да позволи по-ефективен контрол, управление на водните ресурси и планиране на инвестициите.
Подкрепа за аграрната наука
- За Селскостопанската академия през 2027 г. са предвидени 46,3 млн. евро, с 3 млн. евро повече спрямо 2026 г.
- Науката и иновациите трябва да имат по-силна практическа връзка с потребностите на земеделските производители.
По-ефективна администрация
- Запазване на нетния доход на служителите във връзка с промяна на осигурителния модел през 2027 г.
- Заложена е 5% индексация на работните заплати за компенсиране на инфлацията и запазване на нетните доходи във връзка с промените в осигурителния модел.
- Предвижда се оптимизация на административните структури към МЗХ и намаление с общо 757 щатни бройки. Административната реформа в сектора има за цел по-ефективно използване на публичния ресурс, намаляване на дублиращите се функции и пренасочване на средства към стратегически инвестиции и запазване на всички специфични такива.
Целта на административната реформа е по-ефективно използване на публичния ресурс, намаляване на дублиращите се функции и пренасочване на средства към стратегически инвестиции.
Приоритети в дейността на МЗХ
- Възстановяване и модернизация на напоителната инфраструктура
- Продължава изпълнението на 35 одобрени проекта, насочени към подобряване на достъпа до вода за напояване на допълнителни 400 000 дка.
- Планираната средна потенциална икономия на вода по проектите е 54,7%.
Очаква се повишаване на коефициента на полезно действие на съответната инфраструктура от 33% на 67% след рехабилитацията.
- Одобрени са още 4 обекта за финансиране – два в клон „Марица“ и два в клон „Долен Дунав“.
- Доходи, конкурентоспособност и устойчивост на стопанствата
- Приоритет остава подкрепата за чувствителните сектори в растениевъдството и животновъдството.
- В плана за дейностите до края на 2026 г. е заложено извънредно подпомагане по de minimis в размер на 42,6 млн. евро за преодоляване на временни затруднения.
- Продължава прилагането на държавни помощи, включително за качеството на продукцията, развъдната дейност и хуманното отношение към животните.
- Акцент се поставя върху подкрепата за семейните ферми и създаването на по-добри възможности за реализация на българската продукция.
- Развиват се инструментите за управление на риска, включително механизмите за реакция при климатични бедствия и пазарни кризи.
- Превенция на климатичните рискове
Друг важен приоритет е свързан с повишаване на устойчивостта на стопанствата спрямо климатичните постоянни рискове и превантивни дейности, свързани с неблагоприятните природни явления. Осигурени са средства за:
- Градозащита чрез ракетен способ;
- Градозащита чрез самолетен способ;
- Разширяване на градозащитните зони, чрез алтернативни методи за борба с градушките.
- Устойчиво управление на горите
- Стабилизиране на финансовото и стопанското състояние на държавните горски предприятия.
- Предприемане на мерки срещу съхненето на горските насаждения, особено в Североизточна България.
- Подобряване на превенцията на горските пожари и координацията между институциите.
- Стартиране на Национална горска инвентаризация като основа за по-ефективно управление и възстановяване на горските ресурси.
- Рибарство и аквакултури
- Защита на националните интереси на България при определяне на възможностите за риболов в Черно море.
- Недопускане на необосновани допълнителни ограничения за българските риболовни оператори при спазване на принципите за устойчиво използване на ресурсите.
- Засилване на мерките за опазване на рибните запаси, биоразнообразието и устойчивото управление на водните екосистеми.