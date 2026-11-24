Подпомагане получиха 1546 стопани, засегнати от ограничителните мерки

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 1,7 млн. евро (1 743 957 евро) по помощта de minimis за компенсиране на животновъдите, чиито стопанства попадат в зоните с въведени ограничителни мерки във връзка със заболяването шарка по дребните преживни животни за 2026 г. Подпомагане получиха 1546 стопани.

Срокът за изплащане на средствата е съгласно одобрения от ДФЗ индикативен график за плащанията до края на годината.

Припомняме, че одобреният от УС на ДФЗ бюджет по извънредната помощ de minimis е в размер на общо 1 800 000 евро, а приемът на заявления бе в периода от 19 до 27 октомври 2026 г.

Подпомагането е за компенсиране на част от разходите по изхранване на животните в засегнатите стопанства, като сумата е на стойност до 8 евро за едно живо дребно преживно животно над 12 месеца.

Максималният праг по de minimis, който един земеделски стопанин може да получи в рамките на 3 години, е до 50 000 евро.