В България няма система, чрез която потребителите да проверят реалния произход на свинското месо, коментира Венцеслав Славов от АИСБ. Според него е необходима интегрирана система за проследяване на храните по цялата верига – от фермата до крайния клиент

Надписът „Българско месо. От българска ферма. Доказан произход.“ присъства на витрините на много месарници и създава усещане за сигурност у потребителите. Но доколко тази информация може да бъде проверена и какво всъщност стои зад подобно твърдение? Този въпрос поставя Венцеслав Славов, изпълнителен директор на „Аякс Груп Холдинг“ АД, член на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ) и председател на КРИБ – Стара Загора, в коментар за Агрозона.

„Проблемът с проследимостта на месото в България съществува от десетилетия. Досега не сме имали подобна система, въпреки че такива решения вече се прилагат на няколко места в Европа, например при телешкото месо. Още преди три-четири години разговарях с IT компании, които ми представиха модел на интегрирана информационна система за проследяване на месото от фермата до масата. Това обаче не може да се случи без участието на държавата и регулаторните органи. Идеята е да се проследи целият път на месото – от живото животно, през клането и транжирането, до магазина и крайния клиент. В тази система трябва да участва и държавният орган, който в България е Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), тъй като тя има възможност да контролира и проследява веригата на доставка.

Животните напускат фермите с ушни марки и се транспортират със специализиран транспорт до кланиците. Там се приемат, колят и впоследствие месото се транжира и доставя до търговските обекти. Всеки един от тези етапи трябва да бъде свързан с информация, която позволява да се установи произходът на продукта.

Представете си клиент, който влиза в месарница и вижда на етикета на един свински бут надпис „Произход: България“. Той трябва да бъде сигурен, че продуктът действително е български. Потребителят е готов да плати по-висока цена, когато знае, че купува месо от българско производство. За него това означава по-добро качество, по-голяма свежест и по-кратък път от кланицата до трапезата.

Когато обаче свърши българското месо във витрината, а търговецът запази същия етикет и постави зад него бут с произход Испания, Германия или друга държава, това вече е заблуждаваща практика. Цената остава като за българско прясно месо, но продуктът е с друг произход. Не казвам, че вносното месо непременно е с по-лошо качество. Въпросът е, че потребителят трябва да знае какво купува.

При вносното месо има и различен логистичен път – дни за транспорт, различни условия на съхранение и търговски опаковки. То може да е било вакуумирано или замразявано, докато предимството на българското свинско производство е, че днес животното се коли, а още на следващия ден месото може да бъде в магазина. Това дава възможност на потребителя да купи действително прясно месо. Затова трябва да гарантираме чрез подобна система, с участието на БАБХ, че месото, което хората купуват като българско, действително е с такъв произход“, коментира Венцеслав Славов.

Българското производство покрива до 40% от потреблението

Според данните, представени от Славов, българските свинеферми осигуряват около 35–40% от свинското месо, което се консумира в страната. Същевременно само през 2024 г. в България са внесени приблизително 127 000 тона свинско месо. Това поставя въпроса как потребителят може да различи произведеното в България месо от вносната продукция, когато информацията за произхода не е подкрепена с достъпен механизъм за проверка. Славов уточнява, че не поставя под съмнение коректността на всички търговци. По думите му много от тях работят честно, но при липса на ефективна проследимост коректните и некоректните практики трудно могат да бъдат разграничени от клиента.

Кой губи от липсата на проследимост?

Проблемът засяга не само потребителите, но и българските производители и търговците, които спазват правилата. От една страна, клиентите могат да платят по-висока цена за продукт, обозначен като български, без да разполагат с възможност да проверят дали това действително е така. От друга, местните фермери рискуват името и репутацията на българското производство да бъдат използвани за реализацията на месо с друг произход. В неизгодна позиция остават и коректните търговци, които трябва да се конкурират с участници на пазара, използващи произхода като маркетингово предимство без достатъчно прозрачност.

QR код може да показва произхода на месото

Предложението на Венцеслав Славов е държавата и БАБХ да участват в изграждането на интегрирана система, която да обхваща всички етапи от производството и реализацията на месото. При подобен модел всяка партида ще има проследима история – от животновъдния обект през кланицата и предприятието за разфасовка до магазина. Потребителят ще може чрез сканиране на QR код да получи информация за произхода на продукта, вместо да разчита единствено на надписа върху витрината. Според Славов необходимата технология вече съществува и се използва в други европейски държави. Основното предизвикателство пред България е институционалното решение и ангажираността на контролните органи за въвеждането на подобен механизъм.

Целта е не просто да се обозначава произходът на месото, а той да може да бъде доказан по цялата верига – от производителя до потребителя.