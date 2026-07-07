Министър Абровски: Ще ускорим класификацията на зоните в Черно море

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски проведе среща с представители на Асоциацията на производителите на рибни продукти „БГ Фиш“, на която бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с развитието на сектор „Рибарство и аквакултури“. В нея участваха заместник-министрите проф. Иван Палигоров, проф. Крум Неделков и Красимир Чакъров.

Основен акцент в разговора беше необходимостта от класификация на зоните в Черно море. Министър Абровски пое ангажимент Министерството на земеделието и храните да работи в посока ускоряване на процеса по нейното въвеждане. „Зонирането е сред ключовите предпоставки за разширяване на възможностите за стопанска дейност на сектора у нас“, посочи министър Абровски. Участниците се обединиха около мнението, че класификацията ще допринесе за гарантиране безопасността на продукцията, предназначена за директна консумация, и ще повиши доверието към българските производители на международните пазари.

Сред въпросите, които дискутираха двете страни бяха още необходимостта от намаляване на административната тежест за сектора и прецизиране на нормативната уредба, което е свързано със законодателни инициативи. „Очакваме Вашите предложение в максимално кратки срокове, за да можем да предприемем нужните действия за това“, заяви земеделския министър.

По време на срещата стана ясно, че на последното заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, който се състоя миналата седмица, е одобрена помощ – de minimis за производителите на сладководна риба през 2026 г. Тя е в размер на 760 000 евро, като предстои утвърждаване на указанията за прилагане на схемата и стартиране на приема на заявления.

В рамките на разговора се засегна и темата за осигуряването на необходимата работна ръка за сектора, като се обсъдиха възможностите за въвеждане на еднодневните трудови договори.

В края на срещата екипът на Министерството на земеделието и храните бе категоричен, че ще продължи активния диалог с браншовите организации при подготовката на политики и решения, насочени към устойчивото развитие и повишаването на конкурентоспособността на сектор „Рибарство и аквакултури“.