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Доц. д-р Койчо Коев поема поста главен ветеринарен санитарен инспектор на България

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Той е назначен със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски

Доц. д-р Койчо Коев поема поста на главен ветеринарен санитарен инспектор на България. Той е назначен със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, а заемането на длъжността е част от мерките за укрепване на системата за ветеринарномедицински контрол и повишаване на готовността за превенция и овладяване на заболяванията по животните. Главният инспектор ще координира дейностите по превенция, надзор и контрол на заразните болести по животните, изпълнението на националните ветеринарномедицински програми, както и сътрудничеството с компетентните институции и международните партньори.

Доц. д-р Койчо Коев има дългогодишен професионален и академичен опит в областта на ветеринарната медицина. Завършва Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет, а професионалният му път преминава през клиничната практика, научноизследователската дейност и университетското преподаване. Към настоящия момент Койчо Коев е доцент във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет – Стара Загора и директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).

Научните му интереси са в областта на епидемиологията, инфекциозните болести по животните, зоонозите и концепцията „Едно здраве“ (One Health). Автор и съавтор е на над 50 научни публикации и член на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA).

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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