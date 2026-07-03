Земеделските производители ще получат 170 млн. евро „иранска“ помощ заради поскъпналите торове и горива

МЗХ обсъжда два варианта за разпределяне на средствата, очаква се и допълнителен финансов пакет от ЕС

Българските земеделски производители ще получат 170 милиона евро финансова подкрепа, популярна като „иранска“ помощ. Средствата са предназначени за компенсиране на скока в цените на торовете и горивата, предизвикан от войната в Близкия Изток. Новината съобщи народният представител Десислава Танева в личния си профил в социалната мрежа Facebook, позовавайки се на изслушване на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски пред ресорната парламентарна комисия. По думите на министър Абровски, помощта е насочена към компенсиране на до 70% от разликата в цените на производствените суровини.

Финансовият ресурс вече е осигурен от министъра на финансите Гълъб Донев, като в момента се изготвят точните разчети за механизма на изплащане. Към момента се обсъждат два основни подхода за разпределяне на сумата.

Първият вариант предвижда отпускане на средствата по технологични карти. Този подход обаче крие рискове, тъй като според министър Абровски може да доведе до леко изкривяване на подпомагането в полза на зърнопроизводството. Основната цел на министерството остава постигането на баланс между всички отделни сектори. Вторият вариант предвижда изцяло индивидуално изчисляване на помощта за всеки отделен земеделски производител на база на реалните му разходи, разясни Десислава Танева.

В края на месец юли се очаква и гласуването на нов европейски пакет за финансова подкрепа, насочен специално срещу увеличените цени на торовете.

За България в него са предвидени 11,6 млн. евро, като държавата има право да добави до 200% национално съфинансиране към тази сума. Министър Абровски декларира пред комисията, че при наличие на свободни средства в бюджета, страната ни ще се възползва максимално от тази възможност и ще приложи и този инструмент за допълнително подпомагане на сектора.

По време на изслушването Десислава Танева е поставила въпрос, продиктуван от исканията на браншовите организации, за спешно увеличаване на бюджета за борба с вредителите и по-специално с Черната златка. Министърът призна, че този вредител е сериозен бич за българското земеделие и пое ангажимент, че при осигурено финансиране ще бъдат заделени допълнителни средства за справяне с проблема.

Темата за климатичните промени и хроничното безводие също бе сред акцентите в комисията. Пламен Абровски подчерта, че сушата е проблем за цяла Европа и по тази причина хидромелиорациите остават стратегически приоритет за министерството. Той обаче отправи критика към предходното редовно правителство на „Продължаваме промяната“, като припомни, че кабинетът им е премахнал перото за обновяване на напоителните системи от Националния план за възстановяване и устойчивост. Като следствие от това, в държавния бюджет за настоящата година не са заложени никакви средства за ремонт на 19-те ключови язовира в страната.