Отварят прием по ПМДРА 2021-2027: Финансират изграждане и обновяване на предприятия за аквакултури

С бюджет от 10,2 млн. евро процедурата покрива до 60% от разходите за машини, СМР и нови технологии. Кандидатстването е изцяло електронно през ИСУН в три крайни срока

Стартира прием на проектни предложения по процедура BG14MFPR001-2.009 „Продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурите по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027“. Средствата от над 10,2 млн. евро са насочени към подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите

Могат да се изградят нови и модернизират съществуващи предприятия за аквакултури. Допустими са еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон. Кандидатите трябва да имат и съответните регистрации съгласно разпоредбите на Закона за рибарството и аквакултурите и Закона за ветеринарномедицинската дейност. Новосъздадените предприятия трябва до подаване на искането за окончателно плащане да се регистрират като лица, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, както и да регистрират обекта за аквакултури.

Безвъзмездната финансова помощ за един проект е от 15 338,76 евро до 511 291,88 евро, като съфинансирането е от 50% до 60% от общите допустими разходи по проекта.

Може да се инвестира в развитие на устойчиви производства на аквакултури с ниско влияние върху околната среда; продуктивни инвестиции; повишаване на енергийната ефективност; оборудване за безопасни и здравословни условия на труд; диверсификация на производството; въвеждане на иновативни технологии и дейности и др.

Допустимо за финансиране е закупуване на нови машини, оборудване и съоръжения; строително-монтажни работи; оборудване за транспорт за жива риба и други водни животни; плавателни съдове; специализирани транспортни средства; съоръжения за подобряване на качеството на водата и контрола й; водолазно оборудване и др.

Кандидатства се само по електронен път чрез системата ИСУН 2020 единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Документите за кандидатстване са публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и www.eufunds.bg.

Има три крайни срока за кандидатстване: до 01 октомври 2026 г.; до 30 ноември 2026 г и до 29 януари 2027 г.

В помощ на кандидатите, експертите от Областен информационен център – Добрич са подготвили кратка презентация, публикувана на следния линк: https://youtu.be/Wlum3eulPEM