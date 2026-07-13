Министър Абровски: Животновъдството е стратегически сектор за продоволствената сигурност и бъдещето на селските райони

Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на заседание на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел

Животновъдството е едновременно най-важното и най-тежкото производство, както за гарантиране на хранителната сигурност, така и за запазване на жизнеспособността на селските райони. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на заседание на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел. В рамките на обсъждането на Стратегията на ЕС за животновъдството и Плана за протеините българският земеделски министър посочи, че страната ни приветства извеждането на сектора на животновъдството като стратегически елемент в европейската продоволствена сигурност. „Имаме нужда от тази стратегия, но за да постигнем успехи в бъдеще, трябва да сме наясно и с причините, които са довели животновъдството до сегашното му състояние“, допълни министър Абровски.

Той подчерта, че през последните години засилената вътрешна конкуренция, високите изисквания и значителната административна тежест са направили сектора по-малко привлекателен за производителите. По думите му успешното развитие на животновъдството изисква не само стратегическа визия, но и конкретни действия, които да отговорят на реалните предизвикателства пред стопанствата.

Министър Абровски бе категоричен, че Стратегията на ЕС за животновъдството е важна стъпка, но е необходимо да има яснота относно необходимите финансови ресурси за изпълнението на заложените приоритети и източниците за тяхното осигуряване.

„Това е от ключово значение за успешното прилагане на стратегията и за привличането на банките и застрахователите в нейното изпълнение. Смятаме, че липсват действия в средносрочен план, които биха помогнали на животновъдите да планират поетапно инвестиции в оборудване, както и в квалифицирани служители и работници в стопанството“, каза още той.

Във връзка с Плана за протеините министър Абровски обърна внимание, че не са предвидени достатъчно мерки за компенсиране на животновъдите за по-високите цени на местно произведените протеинови фуражи и компоненти. Той изтъкна, че това е особено важно за малките и средните стопанства, както и за тези в планинските райони, които в голяма степен зависят от закупуването на фуражни протеини и нямат възможност за собствено производство.

Пламен Абровски подчерта необходимостта мерките за повишаване на протеиновата автономност на ЕС да не водят до отслабване на конкурентоспособността на европейското животновъдство или до създаване на нови административни тежести. Той настоя за достатъчна гъвкавост при прилагането им от държавите членки, като се отчитат националните особености, различните производствени модели и регионалните специфики. По време на дискусията министърът акцентира и върху необходимостта мерките да бъдат придружени от ефективен механизъм за мониторинг и оценка на изпълнението, основан на ясни, сравними и обективни показатели.

В тази връзка министър Абровски постави акцент върху тежката ситуация на пазара на мляко. „Кризата се задълбочава за млекопроизводителите и към момента няма ясна прогноза за излизане от нея. Необходимо е да предприемем незабавни действия за облекчаване на натиска с всички възможни инструменти, които предоставя законодателството“, категоричен бе той.