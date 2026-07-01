Министър Абровски: МЗХ предприема превантивни мерки за ограничаване на риска от пожари през летния сезон

Земеделският министър подчерта, че МЗХ работи в две основни направления, а именно опазването на земеделските земи и защитата на горските територии

Министерството на земеделието и храните предприема превантивни мерки за ограничаване на риска от пожари през летния сезон. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на съвместен брифинг в Министерския съвет за мерките, които държавните институции предприемат за ограничаване на риска от пожари през пожароопасните месеци. В него участие взеха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Министър Абровски подчерта, че МЗХ работи в две основни направления, а именно опазването на земеделските земи и защитата на горските територии. Той съобщи, че днес е издал заповед, с която се забранява косенето през най-горещите часове на деня, като дейността ще бъде разрешена единствено в тъмната част на денонощието и в ранните сутрешни часове. По думите му целта е да се намали рискът от възникване на пожари. Министър Абровски уточни, че заповедта влиза в сила за периода от 10 юли до 1 септември 2026 г. Той отбеляза още, че служителите на Изпълнителната агенция по горите и шестте държавни горски предприятия са в готовност и извършват постоянен контрол на терен. „Надяваме се пожарите да бъдат по-малко от миналата година, но сме подготвени да реагираме във всяка конкретна ситуация“, заяви Абровски.

Земеделският министър отправи призив към всички граждани и туристи да бъдат отговорни при посещенията си сред природата, тъй като голяма част от пожарите възникват вследствие на човешка небрежност.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев информира, че е създадена координация между всички отговорни институции. При повишаване на пожарната опасност екипите на МВР ще бъдат разполагани в близост до рисковите райони. Предвидено е и използването на дронове за ранно откриване на пожари, а при необходимост българската армия ще оказва съдействие с наличната авиационна техника.

От своя страна министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че армията е в пълна готовност да подпомага действията по гасене на пожари. Осигурени са хеликоптери, самолет със система за пожарогасене, както и до 400 военнослужещи за участие в операции при необходимост.