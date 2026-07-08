Министър Абровски: При достатъчен ресурс ще подкрепим животновъдите с извънреден de minimis

МЗХ ще използва всички възможни механизми да подкрепи животновъдния сектор

Министерството на земеделието и храните ще приложи всички допустими механизми, за да подпомогне сектор „Животновъдство“. Това стана ясно по време на среща между министъра Пламен Абровски и представители на бранша. В нея участие взеха заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков, изпълнителният директор на БАБХ проф. Светла Янчева и експерти от двете институции.

Министър Абровски увери участниците в срещата, че за сектор „Земеделие“ са осигурени средства в новия бюджет. „Планираме при достатъчно наличен финансов ресурс да подкрепим сектора чрез извънреден de minimis, с цел осигуряване ликвидност на стопанствата, предвид тежкото състояние на сектора”, заяви земеделският министър.

Пламен Абровски подчерта, че Министерството на земеделието и храните ще продължи активния диалог с браншовите организации. Той заяви, че огромното му желание е да помага на сектора, а устойчиви решения могат да бъдат постигнати единствено чрез партньорство между държавата и производителите.

В рамките на срещата се обсъди още актуалната епизоотична обстановка в страната, както и приемането на междуинституционални мерки за ограничаване на разпространението на заболяванията. В рамките на разговора фермерите поставиха и въпроса за осигуряване на средства за нови държавни помощи в подкрепа на сектора, свързани с инвестиции в стопанства. Обсъдени бяха и промени в нормативната уредба. Ръководствата на МЗХ и БАБХ увериха, че проверките за виртуални животни в стопанствата ще продължат и ще обхванат всички области на страната.