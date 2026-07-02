Въглеродно земеделие
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Министър Абровски: Необходима е ясна и дългосрочна визия за развитието на земеделието

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Това заяви министърът на земеделието и храните по време на среща с представители на Български фермерски съюз

„Необходима е ясна и дългосрочна визия за развитието на земеделието.“ Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща с представители на Български фермерски съюз. По време на разговора беше изразено общо разбиране, че проблемите в сектора изискват последователна политика и ясно формулирана концепция за развитие. Министърът подчерта, че целта е да се създадат предвидими условия за земеделските производители, които да им позволят да планират устойчиво развитието си.

Сред основните теми на срещата бяха кооперирането и обединението на производителите като инструмент за повишаване на конкурентоспособността и по-добра пазарна реализация. Обсъдени бяха още въпросите, свързани с пазара на труда в земеделието и необходимостта от осигуряване на квалифицирани кадри в сектора, както и значението на въвеждането на ефективни инструменти за управление на риска. По време на срещата беше дискутирано и управлението на водните ресурси и напояването, както и необходимостта от насърчаване на младите хора да се занимават със земеделие.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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