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Агропрогноза: Сухото и топло време повишава вероятността от възникване на пожари

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Падналите валежи през първото десетдневие на юли са неравномерно разпределени

През повечето дни от следващия  период развитието на земеделските култури ще протича при температури близки до климатичните норми. През периода валежи и подобрение на условията за вегетация на пролетните култури се прогнозират в Западна България, централните северни и източни райони на страната. Това съобщи Дукена Жолева , агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Падналите валежи през първото десетдневие на юли са неравномерно разпределени. На места в Северозападна България, Софийското поле и североизточните райони те надвишиха 35-40 l/m², (Плевен – 51 l/m², София – 40 l/m², Шумен – 49 l/m², Исперих – 55 l/m², Силистра – 35 l/m²) и повишиха влагозапасите в горните почвени слоеве. В част от югозападните и югоизточните райони на страната валежите бяха без стопанско значение, под 7-8 l/m² (Кюстендил – 6 l/m², Сандански – 3 l/m², Сливен – 3 l/m², Стара Загора – 7 l/m²). В крайните южни райони нивото на влагозпасите в 50 сm почвен слой е ниско, на места под 60% от ППВ и през следващия период в тези райони ще се налага прилагане на повишени норми при пролетните и зеленчуковите култури.

През периода при царевицата, в зависимост от ранозрелостта и, ще се наблюдават фазите: изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. При ранните хибриди царевица ще се осъществява наливане на зърното. При слънчогледа ще протича цъфтеж, оплождане, формиране и наливане на семената.

През второто десетдневие на юли при овощните култури не трябва да се подценяват растителнозащитните пръскания срещу второто поколение плодови червеи. При лозите трябва да продължат третиранията срещу оидиума. По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитните пръскания ще има в началото и в края на периода, през по-хладните часове от деня (при температури под 25°С).

В Южна България през повечето дни от периода условията ще бъдат подходящи за прибиране на зърнената реколта. Към момента получените добиви от ечемик и пшеница са много добри – на места в Североизточна България до и над 650-700kg/dka.

Сухото и топло време повишава вероятността от възникване на пожари, особено при есенните посеви встъпили в жътвена зрелост.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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