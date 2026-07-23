ЕК представи план за действие за електрификация и преглед на схемата за търговия с емисии

Ползите от електрификацията за европейските потребители са ясни: шофирането на електрическо превозно средство, задвижвано с акумулаторна батерия, може да спести до 78 % в сравнение с еквивалентен автомобил, задвижван с изкопаеми горива

Европейската комисия представи план за действие в областта на електрификацията, за да превърне Европа в първия континент, захранван с електроенергия, и по-силен пазар на въглеродни емисии в подкрепа на промишлеността на ЕС в прехода към чиста енергия и електрификацията.

Зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива многократно я е излагала на геополитически сътресения. Те доведоха до повишаване на цените на енергията както за домакинствата, така и за предприятията, и намалиха конкурентоспособността ни. Докато 70 % от електроенергията в ЕС сега се произвежда от местни чисти енергийни източници, степента на електрификация на търсенето на енергия е в застой от 23 % през последното десетилетие. Ето защо трябва да ускорим електрификацията на енергопотребяващите сектори, по-специално промишлеността, транспорта и сградите, се казва в съобщение до медиите.

В подкрепа на тази амбиция Комисията ще оцени индикативна цел за електрификация от 46 % до 2040 г. като част от пакета за енергийния съюз за периода след 2030 г. Постигането на тази цел би могло да намали разходите на ЕС за внос на изкопаеми горива с 260 милиарда евро годишно до 2040 г. Електрификацията носи значителни ползи за икономиката, предприятията и гражданите на ЕС по отношение на по-ниските цени на енергията и конкурентоспособността, по-голямата енергийна сигурност и устойчивост.

За да помогнем на европейските производители да се възползват и да ръководят усилията за декарбонизация и електрификация на промишлеността – за да направим прехода – се нуждаем от инвестиции в голям мащаб, обясняват от ЕК.

От стартирането си през 2005 г. схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) даде резултати. Тя генерира приходи в размер на над 270 милиарда евро, които бяха реинвестирани в иновации, декарбонизация на промишлеността и модернизиране на европейската енергийна система. Същевременно помага на Европа да намали емисиите с 50 % в обхванатите от нея сектори. Тази пазарна система гарантира предвидимост във всички държави от ЕС.

Геополитическият и икономическият контекст обаче се промениха и промишлеността на ЕС е подложена на все по-голям натиск. Въпреки че продължаваме работата си по действията в областта на климата, трябва да модернизираме основната си политика за декарбонизация — СТЕ на ЕС — за да бъдем нашият иновационен и инвестиционен двигател за нашата конкурентоспособност и независимост — в съответствие със заключенията на Европейския съвет от юни 2026 г. и Пакта за чиста промишленост.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Най-добрият начин за намаляване на енергийната зависимост на Европа от изкопаеми горива е да захранваме икономиката си с електроенергия от чисти, местни източници. Днес предлагаме Европа да се превърне в първия в света континент с електрозахранване. От понижаването на цените на електроенергията до адаптирането на нашия пазар на въглеродни емисии към променящите се глобални реалности, това също е план за инвестиции и независимост. За да може преходът към чиста енергия да продължи, да се облекчи нашата промишленост и да се подкрепи декарбонизацията. Да го включим.“

Прегледът на СТЕ: Инвестиционен двигател, подходящ за целите за 2040 г.

Прегледът ще донесе облекчение на промишлеността, като същевременно ще запази съществената роля на СТЕ в прехода в областта на климата и енергетиката в съответствие със законодателния акт на ЕС в областта на климата. С него се актуализира коефициентът на линейно намаление (LRF) от 3,7 % за периода 2031—2035 г. и 1,7 % за периода 2036—2040 г., което прави траекторията по-постепенна и съгласувана с националното равнище на амбиция в областта на климата. До 2 % висококачествени международни кредити ще позволят да се финансират проекти за декарбонизация в чужбина и да се осигури пространство за дишане през 2036—2040 г., когато намаляването на емисиите в Европа ще стане по-трудно.

Преразгледаната СТЕ ще постави силен акцент върху инвестициите. Банката за декарбонизация на промишлеността ще разполага с финансиране в размер на 100 млрд. евро, предназначено за декарбонизация на промишлеността в цяла Европа в голям мащаб. Инвестиционният стимул по СТЕ ще бъде на разположение преди 2030 г. като първа фаза на банката. Иновационният фонд по СТЕ на ЕС ще продължи да подкрепя първите търговски приложения на иновативни чисти технологии в широк кръг от сектори. От държавите членки ще се изисква да изразходват 50 % от своите национални приходи от СТЕ за инвестиции за декарбонизация на секторите, обхванати от СТЕ. Това възлиза на повече от 100 млрд. евро инвестиции преди 2030 г.

Солидарността остава в основата на СТЕ. Модернизационният фонд ще продължи да подкрепя държавите членки с по-ниски доходи да модернизират енергийните системи и промишлената трансформация.

Безплатното разпределяне на квоти за дружествата ще продължи и след 2030 г. и ще бъде по-тясно свързано с инвестициите в декарбонизация в Европа. Националните приходи от СТЕ следва да се реинвестират в секторите, обхванати от СТЕ. Принципът е ясен: приносът на промишлеността следва да се върне обратно в промишлеността. Този подход насърчава и възнаграждава онези, които инвестират в чистия преход, и стимулира онези, които се борят да наваксат.

С предложението също така се интегрират постоянните поглъщания на въглерод в СТЕ на ЕС. Това ще осигури допълнителна гъвкавост за секторите, в които намаляването на емисиите е най-трудно, и същевременно ще подпомогне разрастването на тези технологии.

Отделно предложение относно референтните показатели има за цел да увеличи безплатното разпределяне на квоти за промишлеността на стойност 6 милиарда евро за периода 2026—2030 г. За секторите, обхванати от механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ), намаляването на безплатното разпределяне на квоти ще бъде забавено, а поетапното премахване ще бъде удължено до 2038 г.

Комисията също така предлага реформа на резерва за стабилност на пазара (РСП) с цел допълнително укрепване на стабилността на пазара и предвидимостта на инвестициите, поддържане на ликвидността и намаляване на прекомерната нестабилност на цените. Това допълва предложението на Комисията от април за спиране на автоматичното анулиране на квотите, държани в резерва.

Предложението укрепва СТЕ на ЕС за секторите на въздухоплаването и мореплаването и я разширява, така че да обхване изгарянето на отпадъци. В тези сектори прегледът създава нови бизнес възможности, разглежда рисковете от заобикаляне и изравнява условията на конкуренция. Той също така осигурява съгласуваност с международното развитие.

Планът за действие в областта на електрификацията

Ползите от електрификацията за европейските потребители са ясни: шофирането на електрическо превозно средство, задвижвано с акумулаторна батерия, може да спести до 78 % в сравнение с еквивалентен автомобил, задвижван с изкопаеми горива. Преминаването от газови котли към термопомпи намалява средната сметка за отопление на домакинствата в ЕС с до 60 %, като същевременно осигурява важни съпътстващи ползи за адаптирането към изменението на климата. Въпреки това продължават да съществуват пречки пред широкото осиновяване.

Електричеството често струва три пъти повече от газа. Мрежовите връзки могат да отнемат години. Твърде много иновативни технологии никога не достигат търговски мащаб. Дружествата имат твърде малък стимул да преминат от изкопаеми горива към електроенергия. Планът за действие в областта на електрификацията разглежда всички тези пречки.

Планът е насочен към намаляване на ценовата разлика между разходите за електроенергия и за енергия от изкопаеми горива и към стимулиране на навлизането на по-чисти, основани на електроенергия технологии, като например термопомпи, електрически превозни средства и акумулаторни батерии, наред с другото, в цяла Европа.

Планът за действие има за цел да осигури еднакви условия на конкуренция между електроенергията и природния газ. Тяхната ценова разлика често възпира преминаването към по-чисти варианти като термопомпи, електрически превозни средства и електрически промишлени процеси.

За да се справи с това, предложението за съобразени с бъдещето сметки за електроенергия в ЕС ще даде възможност на държавите членки да намалят таксите за мрежата за определени групи потребители и данъците за енергоемките предприятия. Това също така стимулира по-бързото внедряване на интелигентни измервателни уреди, което ще улесни потребителите да спестяват от сметките си за енергия. Предложението също така има за цел да гарантира, че електроенергията не се облага по-тежко от газа.

В плана за действие се предлагат и решения за намаляване на първоначалните разходи за технологии за електрификация в ключови сектори на търсенето, като например сградите, транспорта и промишлеността.

В него се определя голямо разнообразие от инструменти, които могат да бъдат мобилизирани, като например използването на схеми за социален лизинг, финансови инструменти по СТЕ, включително Социалния фонд за климата и Банката за декарбонизация на промишлеността, както и механизъм за чист пазар на топлинна енергия.

За да се даде възможност за електрификация, трябва да ускорим разгръщането на нашата мрежа. Европейските електропреносни мрежи са сред най-големите и най-надеждните в света. Дългите списъци с чакащи за нови връзки и съществуващата мрежа обаче не се използват толкова ефективно, колкото биха могли да бъдат. Пакетът за електроенергийните мрежи, предложен миналата година, е насочен към тези предизвикателства и бързото му приемане от съзаконодателите до края на годината ще бъде от ключово значение, за да може Европа да ускори електрификацията.

Планът е насочен към преодоляване на други пречки, включително бавното внедряване на иновативни решения за електрификация, чрез насърчаване на разработването на жизнеспособни инвестиционни проекти и производствени мощности в областта на технологиите за чиста енергия. В него се възприема подход, обхващащ цялата верига за създаване на стойност, за да се представи икономическата обосновка на електрификацията, като се започне с инвестиране в умения и потенциал за създаване на работни места. Електрификацията има потенциала да създаде стотици хиляди качествени работни места. И трябва да сме сигурни, че нашата работна сила е готова.