ДФЗ удължава приема на заявления за кредитиране на одобрени проекти за интервенции в сектор „Пчеларство“

Приемът на заявления се осъществява чрез Системата за електронни услуги (СЕУ)

Поради засиленият интерес от страна на пчелари, Държавен фонд „Земеделие“ удължава до 27 юли 2026 г., включително, срока за кандидатстване за кредити, за реализиране на одобрени проекти по интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. (СПРЗСР), в сектор „Пчеларство“, съгласно Заповед №03-РД/1439 от 22.07.2026 г. на изпълнителния директор. Приемът на заявления се осъществява чрез Системата за електронни услуги (СЕУ).

Припомняме, че възможността за кредитиране и получаване на предварителен финансов ресурс се предоставя за следните дейности от Наредба №8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от СПРЗСР в сектора на пчеларството:

• Интервенции по чл.4, точка 2 „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“, буква а) „Третиране на пчелните семейства срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“ от Наредба №8 от 20.06.2023 г. (IE2А);

• Интервенции по чл.4, точка 3 „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Подновяване и/или увеличаване броя на пчелните кошери“ от Наредба №8 от 20.06.2023 г. (IE3);

• Интервенции по чл.4, точка 4 „Рационализиране на подвижното пчеларство“, буква а) „Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство“ от Наредба №8 от 20.06.2023 г. (IE4A);

• Интервенции по чл.4, точка 5 „Инвестиции в материални и нематериални активи“ от Наредба №8 от 20.06.2023 г. (IE5);

• Интервенции по чл.4, точка 7 „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства“ от Наредба №8 от 20.06.2023 г. (IE7).

Отпусканите кредити ще бъдат в размер до 95% от полагащата се безвъзмездна финансова помощ. Те ще се олихвяват с годишен лихвен процент, равен на референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит, но не по-нисък от определения от Управителния съвет на ДФЗ. За месец юли 2026 г. лихвеният процент за кредитиране е в размер на 4,71%.

Главницата по кредита и дължимата по него лихва ще се погасяват еднократно, чрез прихващане от одобрената за изплащане финансова помощ.

Гарантирането на заема ще се осъществява по облекчен ред, като от кредитополучателите се изисква единствено издаване на запис на заповед в полза на ДФЗ. За улеснение на кандидатите е публикуван и калкулатор, с помощта на който могат да се изчисляват максимално допустимия размер на кредита и необходимото собствено участие. Налице е и ръководство за подаване на заявления чрез СЕУ.