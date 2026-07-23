Експертни комисии ще обследват пораженията по земеделските насаждения

Въз основа на извършеното обследване се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи, причинени от неблагоприятни климатични събития, включително градушка

Експертни комисии с участието на представители на Областните дирекции „Земеделие” към Министерството на земеделието и храните ще извършат обследване на щетите по земеделските насаждения вследствие на интензивните валежи, придружени на места от градушка, през изминалото денонощие.

По първоначални данни засегнати земеделски площи има в землищата на селата Казанка, Сладък кладенец, Хрищени, Лозен, Борилово, Пъстрово, Пряпорец и Змейово в област Стара Загора. В област Бургас поражения са констатирани в селата Мъглен и Пещерско, община Айтос, както и Черница, Климаш и Костен, община Сунгурларе. В област Кърджали щети има в землищата на селата Платите, Софийци, Купците и Плазище. Данни за наводнени площи са регистрирани и на територията на област Варна в село Пчелник, община Долни чифлик.

Припомняме, че експертните комисии извършат обследване на място след постъпване на заявления от земеделските стопани. Те могат да подадат документи в срок до 10 работни дни от настъпване на неблагоприятното климатично събитие в съответната Общинска служба по земеделие. Въз основа на извършеното обследване се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи, причинени от неблагоприятни климатични събития, включително градушка.

Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ информира, че през изминалото денонощие са изстреляни над 600 противоградови ракети във връзка с развитието на мощни купесто-дъждовни облаци, придружени с градушки, над защитаваните територии в областите Пловдив, Стара Загора, Сливен и Хасково. Обработени са общо 18 градоопасни клетки в районите на селата Тъжа и Петрово област Стара Загора, Старо село в област Сливен, Голям Чардак и Поповица в област Пловдив, както и на територията на област Хасково.