Въглеродно земеделие
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Експертни комисии ще обследват пораженията по земеделските насаждения

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Въз основа на извършеното обследване се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи, причинени от неблагоприятни климатични събития, включително градушка

Експертни комисии с участието на представители на Областните дирекции „Земеделие” към Министерството на земеделието и храните ще извършат обследване на щетите по земеделските насаждения вследствие на интензивните валежи, придружени на места от градушка, през изминалото денонощие.

По първоначални данни засегнати земеделски площи има в землищата на селата Казанка, Сладък кладенец, Хрищени, Лозен, Борилово, Пъстрово, Пряпорец и Змейово в област Стара Загора. В област Бургас поражения са констатирани в селата Мъглен и Пещерско, община Айтос, както и Черница, Климаш и Костен, община Сунгурларе. В област Кърджали щети има в землищата на селата Платите, Софийци, Купците и Плазище. Данни за наводнени  площи са регистрирани и на територията на област Варна в село Пчелник, община Долни чифлик.

Припомняме, че експертните комисии извършат обследване на място след постъпване на заявления от земеделските стопани. Те могат да подадат документи в срок до 10 работни дни от настъпване на неблагоприятното климатично събитие в съответната Общинска служба по земеделие. Въз основа на извършеното обследване се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи, причинени от неблагоприятни климатични събития, включително градушка.

Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ информира, че през изминалото денонощие са изстреляни над 600 противоградови ракети във връзка с развитието на мощни купесто-дъждовни облаци, придружени с градушки, над защитаваните територии в областите Пловдив, Стара Загора, Сливен и Хасково. Обработени са общо 18 градоопасни клетки в районите на селата Тъжа и Петрово област Стара Загора, Старо село в област Сливен, Голям Чардак и Поповица в област Пловдив, както и на територията на област Хасково.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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