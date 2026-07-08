EK прие първата по рода си стратегия за животновъдството

Тази дългосрочна визия признава съществената роля на устойчивото животновъдство за бъдещето на Европа, за да се защити продоволствената сигурност

Вчера Европейската комисия прие стратегията за животновъдството, за да гарантира, че ценният животновъден сектор в Европа ще остане силен и устойчив в дългосрочен план. В първата по рода си стратегия се определят действия, които да помогнат на животновъдите да се справят с икономическите, екологичните и пазарните предизвикателства. Тази дългосрочна визия признава съществената роля на устойчивото животновъдство за бъдещето на Европа, за да се защити продоволствената сигурност на Европа и да се подкрепят селските общности в цялото им многообразие.

Стратегията за животновъдството определя следните пет приоритета:

Устойчив животновъден сектор, подготвен за кризата. Комисията засилва готовността си за намаляване на излагането на риск и дава възможност на земеделските стопани да се възстановят по-бързо след кризата. Тя ще укрепи инструментите за управление на риска и ще проучи нова схема за застраховане и презастраховане. Тя също така ще подпомага държавите членки при управлението на въздействието на болестите по животните с цел засилване на профилактиката, ранното откриване и ранните действия. Инвестициите в устойчивост спрямо изменението на климата и намаляване на зависимостта от вноса продължават да бъдат ключов приоритет.

Конкурентен животновъден сектор — в ЕС и в световен мащаб. Комисията ще работи за повишаване на рентабилността и възприемането на иновациите, както и за укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта, така че секторът да може да процъфтява. В допълнение към важната роля на бъдещия бюджет на ЕС Комисията ще проучи как достъпът до финансиране може да улесни прехода към системи без клетки и да подкрепи процедурите за издаване на разрешения, кръговостта, биоикономиката и оползотворяването на биомасата. Освен това, като справедливостта е в основата на стратегията, тя ще се съсредоточи върху справедливите доходи на земеделските стопани и гарантирането на международна реципрочност. За да постигне това, Комисията ще работи за по-голямо привеждане в съответствие на производствените стандарти, особено по отношение на хуманното отношение към животните, в съответствие със задълженията на Световната търговска организация. Усилията за насърчаване на нови пазарни възможности чрез дипломация в областта на хранително-вкусовата промишленост също ще бъдат засилени.

Устойчив животновъден сектор. Като се има предвид разнообразието на животновъдството в различните региони, със стратегията ще се насърчава индивидуален подход за справяне с предизвикателствата, свързани с устойчивостта. В него се предлагат мерки за подобряване на хуманното отношение към животните чрез целенасочени преразглеждания за кокошки носачки, бройлери и свине, които ще се основават на доказателства и ще бъдат придружени от подходящи преходни периоди и финансова подкрепа. Освен това ЕС ще разработи хармонизирани методи за изчисляване на емисиите от селскостопанските животни на равнище земеделско стопанство, практики за смекчаване на последиците от изменението на климата, управление на хранителните вещества и устойчиво движение на ресурсите. Тя ще засили сътрудничеството между земеделските стопани и производителите и ще подпомогне постигането на целите за устойчивост и социално-икономическите цели в сектора.

Животновъден сектор, подходящ за всички стопанства и региони. Връзката между животновъдството и територията е от съществено значение, тъй като животновъдството осигурява икономически, екологични и социални ползи в селските райони. Комисията ще работи с държавите членки по план за връщане на устойчивото животновъдство в уязвимите региони, по-специално в тези, които са изложени на риск от изоставяне, с подкрепата на обсерватория за земята и в подкрепа на демографските политики на ЕС. Направлението „Животновъдство“ ще разработи пътна карта за кланици с малък капацитет и/или подвижни кланици, което ще допринесе за насърчаване на интегрираните на местно равнище вериги за създаване на стойност в животновъдството, намаляване на транспортирането на животни и възстановяване на местните икономики.

Превъзходство в животновъдството. Качеството е стратегическият актив на Европа. Комисията ще направи високите постижения на ЕС в производството по-видими и възнаграждаващи чрез засилено етикетиране на ЕС за произход и признаване на качеството. Тя ще разработи европейска схема за високи постижения с цел по-добро оползотворяване на по-високите стандарти, устойчивостта и специфичните производствени характеристики. Освен това тя ще насърчава устойчивите животински продукти в ЕС чрез специални политики за насърчаване, географски указания, кампанията „Купи Европа“ и системи за биологично производство.

“Животновъдният сектор в Европа е пример за успех, но днес той е пример за успех, изложен на риск. В стратегията за животновъдството и плана за протеините се определя една обща амбиция: укрепване на продоволствената сигурност на Европа, укрепване на стратегическата ни автономност и подпомагане на поддържането на жизнеспособни селски общности, особено в региони, изложени на риск от изоставяне на земя. За да постигнем това, трябва да преминем отвъд поляризиращите дебати и да се съсредоточим върху практическите решения. Искаме земеделските стопани в ЕС да бъдат рентабилни и по-подготвени да управляват рисковете. Гордеем се с високите постижения на Европа в производството на храни и искаме това да бъде оценено и признато, като се даде възможност на потребителите в ЕС да правят добре информиран избор. Както винаги, подходът ми се основава на диалог — със земеделските стопани, държавите членки, промишлеността, учените и гражданското общество,” заяви комисарят за селското стопанство и храните Кристоф Хансен.

Справянето с натиска върху сектора е от съществено значение, за да се гарантира неговото стабилно и устойчиво бъдеще, като се привлекат бъдещите поколения земеделски стопани.

Това означава да се разчита в по-малка степен на вносни суровини и в по-голяма степен на местни и кръгови ресурси и да се намалят емисиите, както е посочено в Плана за действие относно протеините и Плана за действие относно торовете. Същевременно запазването на безопасността на храните и подобряването на хуманното отношение към животните продължават да бъдат ключови цели.

Стратегията за животновъдството е придружена от план за действие в областта на протеините. Взети заедно, тези инициативи имат за цел да намалят стратегическите зависимости, да укрепят европейската продоволствена сигурност и да допринесат за по-силна, по-устойчива и по-стратегическа европейска система на хранително-вкусовата промишленост. Планът за действие в областта на протеините има за цел също така да увеличи предлагането и използването на отглеждани в ЕС протеини. През 2025 г. само 25 % от протеините от маслодайни семена и протеинови култури са с произход от ЕС. Планът има за цел да увеличи дела на 35 % до 2035 г. Комисията ще подкрепя европейското производство на протеинови култури и ще подобри конкурентоспособността на отглежданите в ЕС протеини. Като признава силните връзки между веригите за създаване на стойност в областта на храните, фуражите, енергетиката и промишлеността, тя също така ще насърчи иновациите, инвестициите, диверсифицираното хранене и по-доброто наблюдение на зависимостта от протеини.

Животновъдството е разнообразен и сложен сектор, на който се падат около 40 % от добавената стойност на селското стопанство в ЕС и който генерира годишен оборот от 400 милиарда евро. Тя има силно социално и териториално въздействие, като осигурява заетост на около 7 милиона души в 4 милиона земеделски стопанства, разпръснати в цяла Европа, често в райони с малко други икономически възможности. Секторът осигурява висококачествени протеини и демонстрира високи европейски постижения в световен мащаб с някои от най-високите стандарти за околна среда, безопасност и качество в света.

Животновъдството обаче е изправено пред все по-големи предизвикателства: ниска рентабилност и нарастващи разходи, променящи се пазарни условия, повтарящи се огнища на болести по животните, както и появата на нови болести, обществени очаквания за по-високи стандарти за хуманно отношение към животните и екологични предизвикателства.

Ето защо Комисията обяви в своята Визия за селското стопанство и храните, че ще работи за укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на животновъдния сектор. Комисията стартира работно направление в областта на животновъдството, за да разработи политически пътища за целенасочени териториални решения за конкурентоспособността и устойчивостта на сектора. Стратегията за животновъдството се основава на широко участие на заинтересованите страни в рамките на работното направление за животновъдството, включително повече от една година диалог с държавите членки, земеделските стопани, представителите на промишлеността и гражданското общество, като например Европейския съвет по селско стопанство и храни.

Визията също така има за цел да укрепи европейската протеинова система, като я направи по-самостоятелна, устойчива и издръжлива.