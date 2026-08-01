Чудесата на Хавайската мироточива Иверска икона: Истории за изцеления и вяра

Една от най-почитаните православни светини пристига за първи път в България, а вярващи от различни държави разказват за необясними изцеления и духовна подкрепа след молитва пред чудотворния образ

Хавайската мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица, която пристига в България за първи път, е една от най-почитаните съвременни православни светини, чието име се свързва с множество свидетелства за изцеления, духовно утешение и укрепване на вярата. От началото на нейното мироточене през 2007 г. хиляди вярващи по света разказват за необясними подобрения на здравето си и за събития, които приемат като чудеса след молитва пред чудотворния образ и помазване с благовонното миро.

В съвременния свят, изпълнен с изпитания и тревоги, Божията милост не престава да се излива над вярващите чрез Неговата Пречиста Майка. Едно от най-поразителните съвременни свидетелства за тази благодат е Хавайската мироточива Иверска икона на Божията Майка – светиня, която продължава да утешава, изцелява и укрепва хиляди християни по целия свят. Особена духовна радост и трепет буди фактът, че днес се намираме в навечерието на едно наистина велико събитие – пристигането на тази светиня за пръв път в България. По молба на Негово Светейшество патриарх Даниил Български свещеният образ ще бъде донесен за всенародно поклонение от делегация на Руската православна църква зад граница (РПЦЗ), предвождана от Негово Преосвещенство Лондонския и Западноевропейски епископ Ириней (Стийнбърг), и ще осени пределите на родината ни в благодатните дни от 31 юли до 18 август 2026 г.

Историята на тази удивителна икона започва скромно Тя е хартиено копие на прочутата Монреалска Иверска икона, закупено от църковен магазин и подарено на православния четец Нектарий Янгсън от Хонолулу, Хавай. През октомври 2007 г. Нектарий усеща силно благоухание на рози в дома си и открива, че иконата е покрита с благовонно миро. Оттогава светинята почти непрекъснато мироточи, а мирото се събира на капки, които вярващите използват за благословение и изцеление. През 2008 г. Руската православна църква зад граница (РПЦЗ) официално я признава за чудотворна.

Славата на Хавайската икона бързо преминава границите на тихоокеанския остров. Светинята започва да пътува по света, а пред нея се случват безброй чудеса, документирани от свещеници и миряни. Едни от най-честите и най-силни свидетелства са за хора с тежки форми на рак, които след помазване с мирото от иконата и гореща молитва към Света Богородица, получават пълна ремисия, която изумява лекуващите ги лекари.

Записани са случаи на хора с тежки очни заболявания и прогресивна слепота, чието зрение се е възстановило след благоговеен контакт със светинята и помазване. Вярващи свидетелстват за бързо възстановяване след фатални катастрофи или тежки инфекции на вътрешните органи, при които медицината е давала минимални шансове за оцеляване.

Много семейства, които дълги години не са могли да имат деца, свидетелстват, че след като са се помолили пред Хавайската икона, са били благословени с рожба.

Поместваме съвсем накратко няколко добре документирани реални истории за изцеления пред светинята, публикувани в социалната мрежа Фейсбук от „Христоносци”

Изцеление от дегенеративно мозъчно заболяване

През пролетта на 2021 г. Даниел заболява от тежко, недиагностицирано дегенеративно заболяване на мозъка. Състоянието му се влошава бързо – губи работата си, паметта му отслабва дотам, че не разпознава лицата на близките си, а сърдечният му ритъм се нарушава. Стига до състояние, в което не може да стои прав в църквата и се налага да използва инвалидна количка. През май 2023 г., чувствайки, че краят му наближава, той посещава манастира „Св. Тихон“ по съвет на съпругата си, за да се поклони пред гостуващата там Хавайска икона. След гореща молитва и помазване с мирото, Даниел получава мигновено и пълно изцеление, възвръщайки силите и здравето си, за което оставя подробно писмено свидетелство пред манастирското братство.

Възстановяване на отказали вътрешни органи

Това е едно от първите чудеса, случили се буквално дни след като иконата започва да мироточи през октомври 2007 г. Сестрата на Нектарий е била в тежко здравословно състояние – панкреасът й напълно спира да функционира, а диабетът й излиза извън контрол. Нектарий събира малко от първото миро на памук и се моли горещо пред иконата за нейното здраве. На следващия ден сестра му се обажда на техния баща, за да сподели, че лекуващият й лекар е напълно изумен: панкреасът й, без медицинско обяснение, се е върнал към нормалното си състояние, а диабетът й е поставен под пълен контрол.

Възвръщане на зрението след травма и изцеление на тумор

В съобщенията на различни православни църкви в Северна Америка се цитират два емблематични случая от първите години на пътуванията на иконата. Първият е на млад мъж, който губи 90% от зрението си вследствие на тежка травма по време на футболен мач. След като се покланя пред светинята и е помазан, зрението му се възстановява напълно. Вторият често споменаван случай е на малко момиче, диагностицирано с мозъчен тумор, чието образувание напълно изчезва след контакт с мирото от Хавайската икона, оставяйки лекарите без научно обяснение.

Проговаряне на нямо дете в Грузия

Когато Хавайската икона посещава Грузия през 2014 г. по покана на Католикос-Патриарх Илия II, тя е посрещната от стотици хиляди хора. По време на това историческо посещение са документирани множество изцеления, но едно от най-поразителните е свързано с малко дете, което по рождение е било нямо. Според свидетелствата на местните духовници, след като детето е било поднесено към иконата, за да се поклони, и е било помазано с благовонното миро, то за първи път в живота си е произнесло думи. Това събитие предизвиква огромна вълна от сълзи и благоговение сред присъстващите в храма.

Пълно изчезване на тумори в последен стадий

Жена е диагностицирана с терминален (четвърти) стадий на рак. Метастазите са обхванали голяма част от тялото ѝ, а лекарите са изчерпали всички медицински възможности, изписвайки я за палиативни грижи у дома. Нейни близки, търсейки последна надежда, я завеждат при гостуващата Хавайска икона. Тя се моли горещо пред лика на Божията Майка и е обилно помазана с мирото. На следващия насрочен преглед лекарите с абсолютно изумление установяват, че туморите и метастазите са изчезнали напълно. Жената се възстановява и се връща към нормалния си живот, превръщайки се в живо свидетелство за силата на молитвата.

Събуждане от дълбока кома след автомобилна катастрофа

Млад мъж претърпява изключително тежка автомобилна катастрофа, след която изпада в дълбока кома. Мозъчните травми са толкова сериозни, че медицинският екип съветва родителите да се подготвят за най-лошото, тъй като шансовете за оцеляване и събуждане са почти нулеви. Родителите му, дълбоко вярващи хора, успяват да получат памуче, напоено с чудотворното миро от иконата. Те отиват в болницата и с молитва помазват челото на сина си. Само няколко часа по-късно жизнените му показатели започват рязко да се подобряват, а малко след това той излиза от комата. Възстановяването му протича толкова бързо и без очакваните тежки мозъчни увреждания, че лекарите го определят като медицински необяснимо.

Чудото на самото мироточене като “жив” отговор

Едно от най-въздействащите чудеса е поведението на самата икона, което показва, че мироточенето не е просто физическо явление, а „жив” духовен отговор. Отец Нектарий и много свещенослужители свидетелстват, че иконата реагира на духовната обстановка. По време на усърдни общи молитви, Акатисти или Света Литургия, тя често започва да излива миро толкова обилно, че то се стича по ръцете на свещениците, намокря аналоя (църковната поставка) и изпълва целия храм с интензивно благоухание на рози. Обратно, забелязано е, че по време на Страстната седмица (дните преди Разпятието) иконата често напълно пресъхва, за да започне да мироточи отново с нова сила в деня на Възкресение Христово (Пасха).

Освен физическите изцеления, иконата носи огромна духовна сила. Много отчаяни хора намират вътрешен мир, семейства на ръба на раздялата се събират отново, а хора, отдалечени от Бога, се завръщат към вярата след личната си среща със светинята.

Хавайската Иверска икона на Божията Майка е живо напомняне, че небесата не са затворени и че Пресветата Дева чува молитвите на всяко страдащо сърце. Тя пътува от енория в енория, от болница в болница, носейки със себе си любовта на Христовата Майка – най-силната закрила и най-светлата надежда за православния свят днес.

Пресвятая Богородице, спаси насъ!