Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Макавей – ден за прогноза и надежда в земеделския календар

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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На 1 август се отбелязва празника Макавей – ден, натоварен с дълбок символизъм за българския земеделец. В православния календар той е посветен на Светите Седем мъченици Макавеи, а в народната традиция носи значението на своеобразен ориентир за времето и предстоящите месеци.

Според старо поверие, от 1 до 12 август всеки ден символизира един месец от годината, започвайки със септември и завършвайки с август. Каквото е времето на всеки от тези дни, такава ще бъде и метеорологичната обстановка в съответния месец. Тази своеобразна „земеделска прогноза“ се е използвала от поколения назад за планиране на земеделския труд и подготвяне на реколтата.

Празникът Макавей напомня за тясната връзка между човека и природата – връзка, която дори и в ерата на технологиите и съвременната агрономия остава в основата на устойчивото и успешно земеделие.

Времето през първите 12 дни на август и днес се следи с внимание от мнозина земеделски производители, особено в контекста на променящите се климатични условия и нуждата от адаптивност в стопанската дейност.

Честит празник на всички, които с труд и грижа са свързани със земята!

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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