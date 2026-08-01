Макавей – ден за прогноза и надежда в земеделския календар

На 1 август се отбелязва празника Макавей – ден, натоварен с дълбок символизъм за българския земеделец. В православния календар той е посветен на Светите Седем мъченици Макавеи, а в народната традиция носи значението на своеобразен ориентир за времето и предстоящите месеци.

Според старо поверие, от 1 до 12 август всеки ден символизира един месец от годината, започвайки със септември и завършвайки с август. Каквото е времето на всеки от тези дни, такава ще бъде и метеорологичната обстановка в съответния месец. Тази своеобразна „земеделска прогноза“ се е използвала от поколения назад за планиране на земеделския труд и подготвяне на реколтата.

Празникът Макавей напомня за тясната връзка между човека и природата – връзка, която дори и в ерата на технологиите и съвременната агрономия остава в основата на устойчивото и успешно земеделие.

Времето през първите 12 дни на август и днес се следи с внимание от мнозина земеделски производители, особено в контекста на променящите се климатични условия и нуждата от адаптивност в стопанската дейност.

Честит празник на всички, които с труд и грижа са свързани със земята!