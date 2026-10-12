Мая Манолова, КЗП: Надценките на храните стигат 150%, маслото е първенец по поскъпване

Председателят на КЗП обяви първите резултати от проверките в големите търговски вериги и по бензиностанциите

Надценки до 150% на някои хранителни продукти, сериозни разлики между доставните и продажните цени и допълнителни разходи, които се прехвърлят върху потребителите – това са част от проблемите, установени от Комисията за защита на потребителите (КЗП), съобщи председателят на комисията Мая Манолова в студиото на “Денят започва с Георги Любенов”. Предстои да бъдат обявени подробни резултати от проверките в пет големи търговски вериги. Тя настоя за законодателни промени, които да позволят по-ефективна защита на потребителите и българските производители.

По думите на Манолова първите резултати от проверките показват сериозни разлики между доставните и продажните цени на основни храни. Сред примерите, които тя посочи, са надценки от 99% при кашкавала, 95% при сиренето, до 99% при прясното мляко и 125% при маслото. При някои продукти надценките достигат 150%, а маслото заема първо място сред най-силно оскъпяваните стоки.

“Данните са скандални. С очите си видях само от една верига как надценките на млечните продукти, например на кашкавала, стигат до 99%. На сиренето са 95%, маслото е със 125% надценка. Това наистина е безобразие и абсолютно безочливо поведение от страна на търговските вериги”, заяви председателят на КЗП.

Манолова направи разграничение между надценките в търговската мрежа и крайните цени в България спрямо тези в останалите европейски държави. Тя подчерта, че високата надценка не означава автоматично, че дадена стока е два пъти по-скъпа от същия продукт в Германия. По думите ѝ обаче данните на Евростат показват сериозно отклонение при определени групи храни.

“Евростат многократно посочи, че българите плащат най-скъпите млечни продукти в Европа. При положение че покупателната способност у нас, колкото и да се повишава през последните години, е едва 68% от средноевропейската, този разлом между доставните и продажните цени на основни хранителни продукти буквално смачква потребителите”, коментира тя.

Според Манолова в държави като Хърватия, Румъния и Унгария регулациите предвиждат допустими надценки до 20% в определени случаи на намеса на държавата за защита на потребителите от поскъпването на основни храни. Тя обяви, че през следващата седмица КЗП ще представи по-подробно резултатите от проверките, включително надценките при продуктите, включени в инициативата “Кошница с грижа”, и при стоките на промоция.

Снимка: БНТ