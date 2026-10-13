Мая Манолова, КЗП: С надценки от над 140 % цените на храните отдавна надхвърлиха социалната поносимост

Манолова обяви, че предстоят проверки на лекарствата без рецепти, услугите като смяна на гумите например, за които вече има сигнали за силно повишение на цените, банковите такси и телекомите, за които също в КЗП се получават много жалби от потребителите

С надценки от над 140 % цените на храните отдавна надхвърлиха социалната поносимост. Комисията за защита на потребителите установи надценки между доставните и продажните цени от над 120 – 140 % на определени групи хранителни продукти в търговските вериги като краве масло – 141 % надценка, сирене – 133 %, домати – 127 %, кашкавал – 106 %, кромид лук – 102 %, кисело мляко – 99 % и др.

Тези каза на брифинг вчера председателят на КЗП Мая Манолова, която заедно с главния директор на ГД „Контрол на пазара“ в КЗП Игнат Арсенов дадоха брифинг. По думите на Манолова, става дума за установени фрапиращи надценки по време на проверките в София и в страната на отделни магазини на търговските вериги. Тя посочи, че има разлики в надценките дори между отделни обекти на една и съща верига в различните градове. Манолова уточни, че данните касаят оскъпяването на продукта от доставната до продажната цена и подчерта, че има много постъпили жалби от производители и потребители за голямата „ножица“ между доставна и продажна цена.

Самите вериги ни предоставиха тези данни по време на проверките, уточни Манолова и припомни, че веригите са поели ангажимент за кошницата с грижа още по време на срещата в Гранитна зала на Министерския съвет преди няколко месеца.

„Кошницата с грижа“, по думите й, се е оказала „без грижа“, като някъде дори изобщо не е въведена. Манолова беше категорична, че има тенденция на продължаващо увеличение на цените от август до октомври 2026 г. Рекорд има при кромид лук, който през август е бил с надценка от 24,3 %, а през октомври надценката му вече е 102,4 %, според данните от проверките.

Игнат Арсенов показа високи надценки и на продукти в промоция като например бялото саламурено сирене, което се продава с над 31 % надценка на промоция, кашкавала – с над 33 %, киселото мляко – с над 40 % надценка на промоция. Арсенов добави, че дори при продукти като краставиците, при които доставната цена пада с 14 %, оскъпяването при продажбата продължава да е 15 %, независимо от по-ниската доставна стойност.

Ще искаме от законодателя КЗП да може да налага глоби за отклонения от справедливата стойност, които да се изчисляват като процент от оборота, отговори на въпрос какво е решението председателят на КЗП Мая Манолова.

Тя посочи, че КЗП работи заедно с КЗК и народните представители в съответните парламентарни комисии по нормализирането на процеса с високите надценки, който, по думите й няма аналог в другите страни от ЕС. Според нея приемането на методиката за справедливата стойност ще даде на контролните органи инструмент за санкции към спекулиращите търговци.

Към момента КЗП не може да санкционира подобни надценки, защото в закона това не е указано особено за продукти, които са увеличени преди въвеждането на еврото, което масово се направи от търговците и тогавашната власт просто наблюдаваше процеса, обясни Манолова. Тя допълни, че се констатира изкривяване на пазара, на което държавата следва да отговори със законодателни и регулаторни мерки, както това се прави в други държави от ЕС.

Манолова обяви, че предстоят проверки на лекарствата без рецепти, услугите като смяна на гумите например, за които вече има сигнали за силно повишение на цените, банковите такси и телекомите, за които също в КЗП се получават много жалби от потребителите.