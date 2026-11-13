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БАБХ затвори магазин във Видин, унищожават над 600 кг храни

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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При проверката са открити общо 343 кг риба, пилешко месо, бургери и субпродукти, съхранявани при неправилен температурен режим. Установени са и 270 кг мухлясало зеле

Инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Видин затвориха обект на голяма търговска верига в града след установени сериозни нарушения при съхранението на храни и хигиенното състояние на пекарната.

При проверката са открити общо 343 кг риба, пилешко месо, бургери и субпродукти, съхранявани при неправилен температурен режим. Установени са и 270 кг мухлясало зеле. Всички посочени количества са насочени за унищожаване.

Инспекторите са констатирали и занижена хигиена във всички точки на пекарната в обекта. За установените нарушения са издадени разпореждане за спиране на цялата дейност и акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Проверката е част от съвместните действия на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП). Контролът обхваща складовете, търговските обекти и цялата верига на доставки с цел проверка на безопасността на храните, съответствието с нормативните изисквания и защита на потребителите.

 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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