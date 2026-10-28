КЗП глоби търговски вериги с над 110 хил. евро за нелоялни практики

Глобите са за заблуждаващи промоции, разминавания в цените на етикетите и касата и нелоялни условия към доставчиците

Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи над 110 хиляди евро санкции за нелоялни и заблуждаващи практики на различни търговски вериги. Това бе съобщено на съвместен брифинг с БАБХ във вторник от председателят на КЗП Мая Манолова.

Тя поясни, че глобите са в максималния допустим по закон размер и се налагат за установени нарушения като разлика в цените на етикета и в маркираното на касата на един и същ продукт; обявени промоции на стоки, които се изчерпват буквално в първия ден и хората търсят стоките с намалени цени, но не ги намират; етикетите с цвят, отговарящ на цвета на промоция, но на касата хората плащат редовна цена, защото са се подлъгали по цвета на етикета и др. Това са заблуждаващи хората практики, за които, по закон, се налагат санкции до 25 хиляди или до 35 хиляди евро в зависимост от нарушението, уточни председателят на КЗП.

В четири от големите търговски вериги инспекторите на комисията са установили и други нелоялни търговски практики – спрямо доставчиците на търговските вериги.

На тях им се налагат условия като например да ползват определени касетки за плодове и зеленчуци, за които да внасят депозит на годишна база в размер на 3,50 евро. В същото време еднократното ползване на една касетка се таксува по 1,20 евро наем на касетка. На ежедневна база, при всяко внасяне на зеленчуци и плодове в търговската верига от страна на доставчика, касетката за един месец излиза на доставчика 36 евро – 30 дни по 1,20 евро на касетка, обясни Манолова практиката.

Практиката с касетките не позволяват да се обяви по подходящ начин произходът на стоката и собствената марка, което е сериозно нарушение на Закона за защита на конкуренцията и се наказва със санкция до 10 % от оборота на търговската верига за предходната календарна година, уточни Манолова. Тези разходи натоварват и крайния потребител, и производителя (доставчика). Стига се и до заблуждаващо етикетиране. Веригите нямат време да сменят етикетите на самите касетки и така в касетката с етикет чушки има картофи например, което ние установихме в една голяма търговска верига днес, добави председателят на КЗП.

Манолова обяви, че КЗП прави и проверки на търговци, продаващи хранителни добавки, гъби, билки и други продукти, на чиито етикети е написано, че лекуват и предотвратяват заболявания. При доказване на тези нарушения, санкциите възлизат на до 4 % от оборота на търговеца, според промяната на закона от края на месец септември тази година, добави Манолова.